La paradoja del diagnóstico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Ícaro subió tan alto, que el sol derritió la cera de sus alas, cayendo en el mar…..

Si, como decían los sabios de la antigüedad, cada cabeza es un mundo, se deduce, entonces, que hay docenas, quizá cientos de conjeturas para diagnosticar la osadía trágica del hijo de Dédalo, junto con quien intentó escapar del laberinto de Creta. Todos los juicios, en torno al episodio mitológico, se sustentan con inteligencia, pero únicamente puede tener la razón uno de ellos, no todos.

Acabo de pasmarme, con la devastadora afirmación del presidente López Obrador, quien afirma que, “quienes han estudiado en Harvard, o en otras universidades del extranjero, y aprenden a robar, a eso van, o a ayudar a que roben otros, y que ellos reciban migajas del botín”.

Es demasiado obvio. Carece de sentido, hacerle una observación.

Como si no fuera lo bastante drástico, ante el rechazo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldivar, de continuar dos años más en el cargo, el señor Presidente culpó a los magistrados de tomar tal decisión, asegurando: “No lo quieren por honesto”.

¿Es axiólogo, el señor Presidente? No lo creo.

Ante el desplante condenatorio del señor Presidente, hasta ahora, no he escuchado, o leído, reproche alguno, respuesta enérgica propia de quien, al sentirse zarandeado de manera fea, nada más por haberse preparado en el extranjero. Si es axioma, esa frase trillada de “quien calla acepta”, estamos, entonces, ante un grupo muy grande de profesionales, concediéndole la razón a don Andrés Manuel, quien parece estar influenciado por supremo exégeta del pueblo ario, Nietzche, el creador de Zaratustra, advirtiéndole a quien se erige en modelo de superioridad moral:

“Ama tus virtudes, porque perecerás por ellas”.

POR FIN ACEPTA AMLO: LA VIOLENCIA LO BORRARÁ

Frente a lo obvio, el señor Presidente se sinceró ante el pueblo: Si la violencia continúa, él, no será bien recordado.

Es la primera vez, desde su asunción, que don Andrés Manuel se pronuncia con tantísima franqueza, sobre un tema que siempre utilizó para embarrárselo en la cara, a quienes lo antecedieron en la presidencia.

Siempre, al hablar del asunto de la violencia, el Jefe de las Instituciones, responsabilizaba de todo a todos. Él, había heredado un mal al cual había decidido combatir con persuasión, con estímulos a los jóvenes para que no ingresaran a las filas del crimen. Todo el daño derivado de la violencia, se debía al contubernio de las autoridades con el crimen.

Hace unos días, el señor presidente López Obrador, señaló que si su gobierno no puede frenar la violencia, él será recordado como el presidente que no pudo, como el jefe de estado que no fue capaz.

Yo me pregunto. ¿Cómo quiere el señor Presidente derrotar a quienes tienen en la violencia su modus vivendi, su negocio, su poderío?

Si se registrara un cambio en la estrategia, muy pronto lo vamos a constatar. Si López Obrador se olvida de “el fuego no se combate con el fuego”, lo sabremos muy pronto.

Quienes hacen de la peligrosa tarea de sofocar incendios en torres de petróleo, saben que un fuego instantáneo producido con dinamita, sofoca el fuego del pozo oleoginoso.

Pero si fiscales, jueces, policías, el mismo señor presidente, aceptan la consigna de Voltaire de que “el miedo acompaña al crimen, y es su castigo”, entonces, inteligente lector, aunque tengan mucho miedo, prevalecerán los malos…