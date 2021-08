Lo que se dice…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

ADIÓS.- El diputado Gerardo Peña Flores prácticamente ya se despidió de su encargo como legislador local y presidente de la Junta de Coordinación Política. A finales de mes, es decir, en dos semanas, pide licencia para asumir como diputado federal y ya no regresará al Congreso del Estado. Aún está en veremos una posible sesión extraordinaria más para sacar adelante varios proyectos panistas que les urge aprobar, además de desechar otro tanto de exhortos inútiles que nomás engrosaron el número de papeles ingresados al pleno, pero que no tienen ningún beneficio para nadie.

LICENCIA.- Y no será la única licencia que solicite Peña Flores en el año, ya que tiene estimado que poco antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso federal pida otra más, en este caso para participar en el proceso interno del PAN para la candidatura al gobierno de Tamaulipas. Aún faltan meses para eso, y no hay nada escrito, sin embargo, confía en ser el agraciado y no regresar a San Lázaro sino hasta dentro de un año, es decir, en agosto del 2022 si es que los votos no le favorecen en la elección del cinco de junio, o bien, ya no volver a sentarse en esa curul y cambiar el asiento por uno en el 15 Hidalgo y Juárez. Está por verse.

PANCHO.- Para asumir el liderazgo en el Congreso local y entregar la estafeta a la bancada morenista, ya se alista Francisco Garza de Coss, quien es el que lleva ventaja y es la propuesta del propio Peña Flores ante el jefe político. Falta ver qué dice el senador, quien sigue empeñado en meter su cuchara en todas las designaciones, aún y cuando en este caso solo sea para ser titular del poder legislativo estatal por un par de días.

ALIANZA.- El que se sigue moviendo en todas las esferas es Manuel Muñoz Cano. Llamó la atención su encuentro con el alcalde morenista de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, quien se supone también es aspirante del partido guinda a la gubernatura del estado. Independientemente del tema que hayan abordado, el mensaje es que Muñoz se está posicionado de manera muy ágil y rápida en las diferentes corrientes. Sin embargo, ni los grupos ni los líderes de éstos tienen la última palabra, ¿logrará convencer al inquilino de Palacio Nacional? Pues para ese tema está ya trabajando Manuel Velasco Coello.

CDMX.- El senador Américo Villarreal hace lo suyo y al parecer ya amarró una alianza con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien aspira a la presidencia de la República y tiene un grupo fuerte al interior de Morena. Claro, volvemos a lo mismo, quien decide, radica en el tercer piso de Palacio Nacional y todo hace indicar que aún no ha tomado la determinación, aunque quien lleva la delantera es el médico victorense.

POLÍTICA.- El que anda muy metido en temas políticos, es el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Entre gira y gira aprovecha para establecer diversos esquemas que establezcan el futuro inmediato. Está metido de lleno en la sucesión y, al parecer, no quiere dejar ningún cabo suelto en las tres regiones de Tamaulipas. Como pocas veces ha estado inmerso en ese tema. Por eso llama la atención.

EN CINCO PALABRAS.- No hay nada para nadie.

PUNTO FINAL.- “Les encanta empezar por el final”: Cirilo Stofenmacher.

