Los ex que desairaron reunión

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo H.

Le pregunté en corto al expresidente municipal Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez porque no había ido a la reunión de exalcaldes victorenses convocada por el gobernador Francisco Cabeza de Vaca.

Y en corto me respondió: “Porque creo que eso se debió haber hecho antes y no ahora cuando ya se va”.

Además de Gustavo Adolfo, ahora coordinador estatal de Movimiento Ciudadano no fueron a dicha reunión los expresidentes abogado Jaime Rodríguez Inurrigarro (papá por cierto del licenciado Ricardo Rodríguez Martínez, actual Delegado en Tamaulipas de la Secretaría de Gobernación del gobierno de la 4-T.

También faltaron la maestra Zélideh Saeb Salinas de Dávila, gran integrante de la educación en la entidad. Tampoco concurrió el contador público Pascual Ruiz García, excontralor del gobierno de Tamaulipas y que en su momento realizó la mejor de sus labores por Ciudad Victoria.

No llegó a la cita el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, empresario radiodifusor, que nunca jamás se queda callado ante las injusticias y quien tuvo un gran equipo de colaboradores en su gobierno municipal como fue el doctor Rodolfo Torre Cantú (qepd) exitoso director del DIF Victoria, en tiempos que era Rodolfo bastante joven.

Al encuentro de los hombres y las mujeres que han dirigido la Ciudad tampoco llegó el abogado Alejandro Etienne Llano, quien hizo una callada pero efectiva labor por la Capital de Tamaulipas. Recordemos que en su momento este personaje fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

No llegó al encuentro de exalcaldes el ingeniero Egidio Torre Cantú, quien hizo el mejor de sus esfuerzos tanto como alcalde, al igual que como Gobernador. Tamaulipas transitaba por la paz, el desarrollo y la concordia.

No estuvo tampoco el decano de los alcaldes, que es un hombre leyenda que se llama Bladimir Joch. No llegó a la cita tampoco el dinámico licenciado Alejandro Montoya, hombre de la empresa privada.

Tampoco se apersonó el innombrable doctor Xicoténcatl González Uresti, hombre de la triste figura, que cualquier día de estos puede ser convocado por la Justicia, que a veces tarda pero siempre llega, en cualesquiera de sus presentaciones: terrenal o divina. ¿Qué no? Me falta alguno de los ex, hay me dicen a mi e mail.

Dos.- Les comparto que este viernes 13 (de ni te cases ni te embarques el licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a Gobernador de Tamaulipas tendrá un encuentro con mujeres líderes de Morena, a las 10:30 de la mañana en el Centro de Convenciones del hotel de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ubicado en Carretera nacional km 22, Las Brisas. Así lo informa la coordinadora de comunicación social del candidato Rojas, la licenciada Cendy Robles.

Tres.- Pues les comparto que en estos días conduciendo los trabajos correspondientes, como Presidente de la Comisión de Salud, el senador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya, encabezó la 15ª sesión ordinaria, en esta ocasión a distancia, en donde fueron aprobados 29 puntos de acuerdo y dos iniciativas, importantes para la mejora y protección de la salud de todos los mexicanos.

En dicha sesión se analizaron diversos temas como: el uso del cubrebocas en áreas públicas, para reducir el número de contagios, por la tercera ola del covid-19; también se acordó seguir apoyando la adquisición de claves de medicinas para el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.

De igual manera, se trató la necesidad de hacer una educación sexual más intensa, vinculando y apoyando la relación del Instituto Nacional de la Mujer, con los Institutos de las Mujer de las 32 entidades, para hacer campañas de orientación con el objetivo de prevenir los embarazos no deseados, y enriquecer la legislación que proteja y blinde esta labor social y a las mujeres en esta condición.

En violencia contra la mujer, se estimó como tal, a la violencia obstétrica, que consiste en someter a una cesárea a una mujer en trabajo de parto, sin su aprobación y a veces hasta contra su voluntad. Y que se extienda un exhorto a las 32 entidades, para que las instituciones de salud modifiquen las áreas de trabajos de parto, para que las mujeres en dicho proceso no estén solas, desprotegidas y en manos de quienes quieran aprovechar esta circunstancia, quedando claro que la mujer que así lo deseo y por su voluntad, puede preferir la cesárea.

En materia de discapacidades u otros cuadros clínicos, se pide fortalecer el uso del tamiz cardiovascular y el uso del tamiz correspondiente, en todo tipo de evaluación clínica y no sólo el uso de valoraciones químicas y laboratorio.

Finalmente, se aprobó que la Comisión de Salud organice y realice un foro en el cual se pueda construir la Norma Oficial Mexicana, referente al tamiz neonatal cardiaco, a celebrar el próximo 13 de diciembre del año en curso.

Azahel Jaramillo Hernandez

azahel_jaramillo@hotmail.com