Ya jamás pedirá para su calaverita (II)

Continuación de “Tragedias de locura (III)

Eduardo Narváez López

Otro día le tocó atender a una señora quisquillosa que la hizo recordar a su madre, cuando le daba de comer. La traía atosigada con sus requerimientos. Kenia le llevó la sopa de pasta. La señora de inmediato retiró el plato. Agregó molesta:

-Te pedí un consomé con pechuga desmenuzada; no sopa-. Kenia, como si ya conociera por mucho tiempo al cliente y se llevara de a pellizco de pompas con ella, alzó su voz para espetarla:

-Te comes lo que hay. No voy a estar haciéndote tus contentillos. –la señora aquella no daba crédito a lo que escuchaba:

-¿Está loca usted, señorita?, ¿escuche bien? Repítame lo que dijo.

-Que te tragas lo que hay o te lo meto con lavativa –respondió amenazante, Kenia-. ¡Óyeme!.. –quiso decir algo la azorada señora; pero fue interrumpida por la misma Kenia:

-Y no me grites o te lanzo a la calle, a ver quién te aguanta como yo.

A quien corrieron fue a Kenía porque el dueño de la fonda, incrédulo, escuchó todo.

En otra de las esquinas de la glorieta, en una tienda de conveniencia, Kenia también estuvo a prueba, pero el franquiciado la despidió sin liquidación alguna, porque al mes, Kenia sufrió una alucinación visual. Quiso hacerla realidad: apiló unos frascos de mayonesa tan alto como pudo, para ver realizada la obra: un castillo. El dueño extrañado la increpó:

-Óyeme muchacha, está bien que quieras exhibir la mercancía en forma tan peculiar; pero se pueden caer. De inmediato deshaz esa torre. –Kenia obedeció al instante-: tomó un pequeño envase de Gerber. Lo lanzó rodando contra el castillo, lo que ocasionó el consiguiente batidero.

En otra de las esquina, en una farmacia la contrataron eventualmente para suplir ausencias. Colocaba los faltantes en los vacíos; despachaba helados, dulces, barría y trapeaba. Al pasar por alguna de las cajas, le llamaba la atención una urna al lado con un enunciado “Sea usted generosos con las personas con discapacidad. Le haremos llegar su aportación. Gracias.” En una ocasión en el café donde trabajó escuchó una plática que no hablaba bien de estas cooperaciones. A varios donantes los aconsejaba:

-Oiga, no le eche dinero bueno al malo. Sus donativos llegan al dueño, quien extiende un cheque a la institución de beneficencia. En su contabilidad lo deduce de los ingresos gravables. El letrero debía decir: “Sea generoso, ayúdeme a pagar mis impuestos.

Los empleados que sentían inquina por ella la reportaron. Antes de salir de la farmacia tomó la caja de cristal más repleta. La alcanzaron para quitársela, lo que no pudieron, toda vez que alegó que ellos mismos decían que ella era una persona con discapacidad, y por lo tanto podría llevarse al menos una de esas cajas.

Kenia no cabía de felicidad porque su hijo Marcos le comunicó a mediados de año que le gustaría celebrar con ella el Día de Muertos, la Navidad, el Año Nuevo y el Día de Reyes. Ahorraba con mucho afán porque esos días tiraría la casa por la ventana: estaría con su hijo todos esos días. Tenía el presentimiento de que moriría después; sin embargo dos meses antes del Día de Muertos, murió su madre. Su nieto Marcos y su tía, con mucho amor la habían cuidado. Gracias a ello se recuperó bastante. El Día de Muertos visitaría su tumba. La Navidad y Año Nuevo lo pasaría con su tía para consolarla.

El Día de Muertos, Kenia se sentía, sola, desamparada, sin fuerzas para pedir “su calaverita”. Casi todos esos días empezaban los crueles fríos. Se tapó con unos periódicos. Temblaba por una fuerte temperatura. Tenía alucinaciones: veía a su madre quien le decía “Vengo por ti, una madre por sobre todas las cosas ama a sus hijos”. Murió Kenia. ¿Se la llevó su mamá?, ¿el frío que le causó una pulmonía”, ¿la temperatura hizo estallar su cabeza?, ¿fue la tristeza porque ya no vería a su hijo jamás? Sintió que ese Día de Muertos, moriría. Que nunca jamás pediría para su Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, o “para su calaverita.