Maestros de Tampico en contra del sistema híbrido

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nudia Toscano/El Sol de Tampico

Tampico.- En contra del sistema híbrido, que combinará la educación presencial y a distancia en el regreso a las aulas, se pronuncian los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tampico por lo que apelaran a que no se les obligue a atender esta disposición.

De acuerdo a lo expuesto por Jaime Olvera Cárdenas, dirigente del SNTE Tampico, este modelo que se busca adoptar por la pandemia, orilla a los maestros a trabajar sin goce salarial y en horarios extendidos, además, de que no garantiza el aprendizaje igualitario entre los estudiantes.

“La Secretaría de Educación en Tamaulipas está hablando acerca de unas clases híbridas, que algunos niños toman clases en su escuela y otros en sus casas, nosotros no estamos de acuerdo, porque el maestro tendría que trabajar doble con un solo salario”.

“Estaremos apoyando a nuestros compañeros docentes, para que no se les obligue a dar este tipo de clases, porque no son efectivas y no pueden estar trabajando en la mañana presencial y en la tarde con otro grupo de alumnos desde su casa, el resultado no favorece para el aprendizaje del alumno”.

Olvera Cárdenas dijo que mientras que los que tienen doble plaza pueden adaptarse a este esquema, al tener un salario doble, los que tienen una plaza, “no se les puede obligar a trabajar de manera gratuita por la tarde, deben decidir si es presencial o distancia, un solo método”.

Aunque de momento no se ha definido el retorno a clases en este Sur, como a nivel federal se señaló para el 30 de agosto, el entrevistado dijo que se encuentran preparándose para arrancar el nuevo ciclo escolar 2021 – 2020, bajo la metodología que indiquen las autoridades de Salud y Educación.

Por lo que al estar en contra del sistema híbrido apelaran a sus derechos laborales en todo Tamaulipas y a que se garantice la salud ante la alta circulación que muestra el coronavirus.

