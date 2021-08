Rebasa Tamaulipas 50% de hospitalización por covid

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

De acuerdo con el sistema de información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (Red IRAG), Tamaulipas se ubicó en el grupo de los 22 estados que tienen una ocupación hospitalaria general de camas covid superior al 50 por ciento.

De acuerdo con el reporte emitido la noche del sábado, esa área dependiente de la Secretaría de Salud federal, precisa que en la entidad este indicador se ubica en 50.60 por ciento y se ubica en el lugar 21 de la tabla nacional.

En lo que se refiere a la ocupación de camas con ventilador, Tamaulipas se ubica en el lugar 25 a nivel nacional con un porcentaje de 29.94; mientras den camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos la ocupación es del 45.74 por ciento y también ocupa el lugar 25 en el país.

Asimismo refiere que en el estado hay diez unidades médicas que se encuentran entre 57 y el cien por ciento de ocupación general de camas covid, principalmente de instituciones federales que pertenecen al sector salud.

La Red IRAG precisa que las unidades que se encuentran al tope de ocupación general, es decir al cien por ciento, son el hospital general de Tampico Dr, Carlos Canseco así como el hospital IMSS-Bienestar de Soto la Marina.

Con el 95 por ciento se ubica el hospital No. 11 del IMSS en Nuevo Laredo, el hospital No. 6 del IMSS en Madero está al 93 por ciento y el hospital No. 13 del IMSS en Matamoros se encuentra al 86 por ciento.

También se informa que el hospital general Dr. José María Cantú Garza en Reynosa está al 83 por ciento, mismo porcentaje en el que se encuentra el hospital No. 1 del IMSS en Victoria.

Finalmente el Hospital Naval de Tampico está al 75 por ciento, el hospital No. 3 del IMSS en El Mante está al 67 por ciento y el hospital IMSS-Bienestar en Tula al 57 por ciento.