Cocodrilo se habría escapado de una casa: C. Saavedra

Francisco Medina Guerrero

Advirtiendo la posibilidad de que algunos ciudadanos los tengan en cautiverio en domicilios particulares, el secretario del Ayuntamiento de Victoria César Saavedra Terán reveló que de acuerdo con los primeros datos obtenidos se presume que el cocodrilo que apareció esta mañana en el patio de una casa en el Fraccionamiento Lomas de Guadalupe pudiera haber escapado de algún lugar cercano donde lo tenían de “mascota”.

“Fue en Lomas de Guadalupe, sabemos que Victoria no es una ciudad que se distingue por tener este tipo de especies animales, definitivamente habiéndolo checado con Protección Civil es un cocodrilo que seguramente se escapó de algún domicilio en las cercanías o en las inmediaciones del sector”.

“Se da cuenta del tema porque viene bien alimentado, se ve que está cuidado”, agregó.

Saavedra Terán hizo un llamado a quienes tengan este tipo de especies en cautiverio para que los reporten ante las autoridades correspondientes.

“Definitivamente la recomendación sería para los propietarios, quien tenga especies animales de ese tipo tiene que entender que se tiene que tener la responsabilidad de tener el permiso de las autoridades competentes para darlo”.

“Es un tema que no se puede desconocer, lo hemos visto; no es un tema que impere, no quiere decir que todo el mundo lo tenga pero es una pequeña parte de la población que gusta de tener ese tipo de animales exóticos”, añadió.

En segundo lugar, dijo, es tenerlo bien resguardado para evitar un peligro con los vecinos o con gente que habitan en esos sectores de la ciudad.

El Secretario del Ayuntamiento de Victoria hizo un llamado a la población en general para que den a conocer a las autoridades los casos donde sepan que alguien tiene un cocodrilo como “mascota”.

“Este tema supera los reglamentos municipales, son Semarnat, autoridades federales, donde el trámite se hace ante este tipo de autoridades: ellos son los que tienen la facultad de otorgar un permiso”.