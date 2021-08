Lizbeth Rodríguez en nueva polémica con Badabun; pide que le paguen

La conductora de la famosa frase “Amigos, ¿ustedes son pareja?” no quedó mal cuando la empresa se reestructuró, recientemente informó que a más de año y medio de que dejó de trabajar con Badabun aún no le paga lo que le debe. Fue a través de TikTok en donde Lizbeth Rodríguez compartió que Badabun aún no le pagan lo que le debe, esto luego de que la empresa terminara contrato con todos los influencers que iniciaron con este proyecto.

En el año 2019, la famosa dejó de laborar con Badabun, pues los youtubers Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro, Kevin Achutegui aseguraron que vivían abuso laboral y que no podían renunciar muy fácil.