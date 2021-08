Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en la reforma electoral que presentará ante el Congreso de la Unión estará el “cambio tajante, la renovación total” de las autoridades electorales.

López Obrador arremetió de nueva cuenta contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de quienes afirmó que no actúan con rectitud y no aplican la ley como debe ser.

Señaló que presentará una iniciativa de reforma, ya que el INE y el Tribunal Electoral están muy mal.

Refirió que no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. No pueden estar ahí, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país.

Señaló que su movimiento no luchó durante años para hacer valer la democracia en México para dejar sin cambios las instituciones electorales, y reclamó a los partidos políticos de construir un “Frankenstein” en el Tribunal Electoral.

Declaró que con su comportamiento faccioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial.

Agregó que: “Los partidos crearon esto, este ‘Frankenstein’ a imagen y semejanza de sus intereses”

Dijo que hay que cambiar, y si los partidos no quieren, que la gente sepa quiénes se oponen a la reforma.

Con información de: lopezdoriga.com

