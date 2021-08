Revela actor Eric del Castillo padece enfermedad incurable

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El primer actor Eric del Castillo ya se recupera en casa de la caída que sufrió en el mes de julio, accidente por el que fue hospitalizado de emergencia en Ciudad de México.

Sin embargo, el actor volvió a encender las alarmas al revelar que desde hace años lidia con una enfermedad incurable, pero tratable, además señaló que este padecimiento ha sido un obstáculo a lo largo de su carrera actoral.

El actor y padre de Kate del Castillo, contó que tiene un problema de visión, ya que sufre de una afección en la mácula (parte de la retina responsable de que la visión sea clara). Señaló que pese a no haber cura, sigue un tratamiento para controlar dicho padecimiento.

Señaló que está mal de la mácula y le cuesta trabajo leer… No hay operación, nada qué hacer, pero que no se va a quedar ciego.

Del Castillo indicó que la afección que sufre en la mácula es hereditaria; además el actor, de 87 años, habló del tratamiento especial que recibe.

Indicó que está tomando vitaminas; dijo que es lo único que le queda por hacer, porque no hay operación para su problema. Es la mácula y eso es de herencia ya que su mamá también lo sufrió (…)

Es nada más el enfoque el que se pierde, pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente. Y bueno, procuro descansar, que es lo más importante, mientras me alivio y vuelvo otra vez a la normalidad”, comentó.

Comentó que su problema de la vista ha sido un obstáculo a lo largo de su carrera; recalcó que su lesión en la mácula no tuvo que ver con la caída que tuvo en julio.

Dijo que: “Sobre todo por el trabajo… Hice varias cositas con apuntador electrónico, y regularmente tengo grabadas todas mis escenas, entonces, las escucho y las estudio”.

Don Eric del Castillo contó que su accidente fue en casa de su hija Verónica, pues a pesar de conocerla a la perfección, no vio uno de los escalones y tropezó. Añadió que le tomaron varias radiografías, pero se encuentra bien. “Tengo el brazo y la muñeca derechos enyesados, fractura en el dedito gordo de la izquierda, pero en general estoy bien, metido en casa, de buen ánimo (…)

Contó que todo fue por descuidado porque conoce perfectamente la casa de su hija Verónica, pero se le olvidó un escalón se fui de bruces y se estrellé contra otro escalón.

Y agregó: “Me llevaron de urgencia al hospital, estuve ahí como cinco o seis horas, me tomaron radiografías, me cosieron la ceja y me enyesaron”.

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: