Según dijeron algunos testigos, al menos seis personas, han muerto en un posible tiroteo entre talibanes y fuerzas estadounidenses, en medio del caos desencadenado en el aeropuerto de Kabul, donde se hacinan miles de personas que tratan de abandonar Afganistán en avión, una vez que los insurgentes han tomado la capital afgana y se han hecho con el control de la práctica totalidad del país.

Mirwais Yusufi, un testigo de lo sucedido en el aeropuerto de Kabul, señaló que: “Vi a tres civiles y a un combatiente talibán muertos por el tiroteo entre los talibanes y las fuerzas estadounidenses”, adonde también se había encaminado para intentar salir del país.

De acuerdo con el testigo, el tiroteo se desencadenó después de que un talibán ordenó a varios civiles afganos que abandonaran el aeropuerto, pero cuando estos se negaron, el insurgente disparó contra ellos, lo que desencadenó la respuesta de las fuerzas estadounidenses, que abrieron fuego contra él, que murió en el acto.

Dijo que después del tiroteo todos empezaron a correr y luego vieron que tres civiles murieron, no se sabe si por los disparos de los soldados estadounidenses o por los de los talibanes.

Al parecer otras dos personas murieron supuestamente al caer de un avión estadounidense en el que habían logrado subir antes de que despegara del aeropuerto de Kabul.

En las redes sociales en dos videos que se hicieron virales se ve a decenas de personas corriendo por las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Kabul mientras un avión estadounidense se mueve, con algunas personas enganchadas a él; en el otro, se ve a lo lejos cómo caen dos cuerpos desde lo alto de un avión que había despegado.

Uno de los que cayó del avión era Fida Muhammad, un dentista de 22 años que residía en la provincia de Kabul. Uno de los familiares cercanos dijo que: “Salió de casa hoy para ir a su trabajo, pero nos enteramos horas después de que murió al caerse del avión”.

Este domingo, tras la conquista de Kabul por los talibanes, miles de ciudadanos se apresuraron hacia el aeropuerto de la ciudad con la esperanza de ser evacuados cuanto antes, la mayoría de ellos sin visado ni boletos para vuelos comerciales e incluso sin pasaporte.

Los civiles se reunieron en la parte de vuelos civiles del aeropuerto, las miles de personas que se concentraron en las pistas de aterrizaje obligaron a las fuerzas estadounidenses a enviar soldados para tratar de sacar a los afganos de las pistas de despegue de la zona militar.

Tras el tiroteo, dijo Yusufi, miles de personas, hombres, mujeres y niños pasaron la noche en el interior del aeropuerto de Kabul intentando salir del país, pero la situación se tornó caótica por la mañana.

La autoridad de Aviación Civil de Afganistán informó en un comunicado que en este momento, todos los vuelos desde el aeropuerto internacional de Kabul están temporalmente suspendidos.

“No se acerquen al aeropuerto hasta que se reanuden los vuelos”, añadió.

Algunos de los que se apresuraron a entrar en el aeropuerto de Kabul para tratar de huir de Afganistán se encuentran los afganos que trabajaron para las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en los últimos 20 años, incluidos aquellos cuyas solicitudes de visado fueron rechazadas, si bien la mayoría son personas comunes que se dirigieron allí llevados por la idea de que Estados Unidos y Canadá, que están evacuando a su personal del país, iban a hacer lo mismo con los afganos.

Tamim Ansar, un testigo que también presenció el tiroteo entre los talibanes y las fuerzas estadounidenses señaló que escuchó por la noche que tres aviones evacuaron a personas que no tenían pasaporte ni visado, por lo que varios de sus amigos y el fueron por la mañana al aeropuerto y se quedaron allí durante horas, sin éxito a casa.

Dijo que la mayoría de los civiles y familias que están en el aeropuerto desesperados por huir del país, no tienen ni pasaporte ni visado, y aun así siguen esperando a ser evacuados.

