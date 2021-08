Cardenal de EU que criticó vacunación está hospitalizado por Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Raymond Leo Burke, un cardenal de Estados Unidos, crítico de la vacunación, fue hospitalizado por Covid-19.

A través de Twitter, el pasado 10 de agosto informó que había dado positivo al virus, pero que se encontraba en buen estado gracias a la “excelente atención médica” que recibía.

Sin embargo, este 14 de agosto se informó que el cardenal Burke fue ingresado a un hospital, donde recibe asistencia con un ventilador.

En un tuit señaló que los médicos se sienten alentados por su progreso. Él rezó fielmente el Rosario por los que padecían el virus. En esta Vigilia de la Asunción recemos ahora el Rosario por él.

El cardenal pertenece a la Iglesia Católica Romana y es fundador del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, Wisconsin.

El prelado se pronunció en mayo del 2020 contra el exhorto a vacunarse contra Covid-19.

El Cardenal afirmó que la vacunación en sí no puede imponer de manera totalitaria a los ciudadanos, Cuando el estado adopta una práctica de este tipo viola la integridad de sus ciudadanos.

En su discurso retomó la idea de que las vacunas contra Covid-19 podrían incluir un microchip a implantar en las personas “para que en cualquier momento puedan ser controlados en materia de salud y en otros asuntos que solo podemos imaginar como un posible objeto de control por parte del Estado”.

Pese a las críticas sobre la inmunización se desconoce si el cardenal Burke ya ha recibido al menos la primera dosis.

Praised be Jesus Christ! I wish to inform you that I have recently tested positive for the COVID-19 virus. Thanks be to God, I am resting comfortably and receiving excellent medical care. Please pray for me as I begin my recovery. Let us trust in Divine Providence. God bless you.

Cardinal Burke has been admitted to the hospital with COVID-19 and is being assisted by a ventilator. Doctors are encouraged by his progress. H.E. faithfully prayed the Rosary for those suffering from the virus. On this Vigil of the Assumption, let us now pray the Rosary for him.

— Cardinal Burke (@cardinalrlburke) August 15, 2021