Greg Abbott, gobernador de Texas, da positivo a Covid-19

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio positivo a una prueba diagnóstica de coronavirus, informó su oficina, que aseguró que se encuentra en buen estado de salud y no experimenta síntomas.

Abbott, que se vacunó en 2020, está aislado en la mansión del gobernador en Austin y recibiendo un tratamiento de anticuerpos monoclonales, dijo el portavoz Mark Miner en un comunicado.

El resultado positivo en la prueba se dio a conocer un día después de que Abbott tuiteara una foto suya sin mascarilla, mientras hablaba en un lugar cerrado cerca de Dallas ante un grupo de sus colegas republicanos, la mayoría de los cuales tampoco portaba cubrebocas.

Another standing room only event in Collin County tonight.

Thank y’all for the enthusiastic reception.

Let's keep this energy up and send a message that Texas values are NOT up for grabs in 2022. pic.twitter.com/wlPZyrHpx3

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 17, 2021