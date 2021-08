Mon Laferte anuncia embarazo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mon Laferte sorprendió a todos sus seguidores de redes sociales al realizar un en vivo sin previo aviso, el motivo fue sencillo la cantante tenía un gran anunció que compartir y aseguró que no podría esperar más tiempo para revelarlo, se trata de su embarazo.

Mon ha dado a conocer a sus seguidores que debutará como mamá, revelando que no ha sido un año fácil.

La cantante aseguró que llevaba poco más de un año intentando embarazarse, un deseo que llegó recientemente ya que dice, no quería tener hijos.

“Ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y de cambios de peso, humor y ha sido difícil en medio de la pandemia”, comentó en el live.

“No debería decirlo todavía por que aún no tengo los 3 meses, pero es que ya no puedo más”, comentó Mon quien mantiene una relación con su manager y productor Joel Orta desde hace algunos meses.

Mon aseguró que debe guardar reposo absoluto para poder regresar a los escenarios ya que está a punto de iniciar gira por Estados Unidos en el mes de septiembre.

“Tengo que seguir haciendo promo, tomándome fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambio y no puedo seguir, no puedo avanzar ocultado algo”, expresó.

La chilena manifestó su emoción de pronto volver a los escenarios, ahora en una etapa diferente, en la dulce espera de su primer bebé.

Con información de: mty.telediario.mx