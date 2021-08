Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Muchas personas debido a la pandemia del Covid-19 han tomado más en cuenta las bacterias y los virus, es por eso que las medidas de higiene se han hecho costumbre en ellas; sin embargo, hay algunas otras que no les importa o simplemente lo hacen por likes.

Y este fue el caso de una mujer de Estados Unidos que para “reforzar” su sistema inmune, se puso a lamer todo lo que encontró a su paso en un supermercado.

Las imágenes de esta “hazaña” o irresponsabilidad, según como se mire, se volvió viral en redes sociales y causó conmoción. Y a quien no le importó dejar sus bacterias en el espacio público.

A través de las redes sociales y medios internacionales este caso se hizo visible y causó conmoción, pues para muchos es irresponsable e irrespetuoso para quienes sí buscan cuidarse y es que con su lengua comenzó a tocar varios productos de un supermercado.

En el video, la mujer estadounidense aseguró que su acción se debía a que quería exponerse a los gérmenes que le ayudaran al sistema inmunológico. En compañía de su hijo, quien la grabó, acudió al supermercado para lamer todo lo que encontrara a su paso.

La mujer puso su lengua y saliva en un carrito de compras, una manija de la puerta del refrigerador y una bolsa de plástico. ¿Nadie la vio? Para completar su mensaje, la mujer escribió lo siguiente: “No es ley”, “el oxígeno y las sonrisas son vida”, “los microbios ayudan a la digestión” y “sé libre. Amor sobre el miedo”.

Según el video de la mujer, para ella es indispensable tener gérmenes en el cuerpo, pues ayuda al sistema inmune.

Señaló que los gérmenes fortalecen el sistema inmunológico, la exposición a los gérmenes construye defensas contra el asma y las alergias.

Se desconoce la dirección del supermercado en el que se suscitaron los hechos, la mujer fue duramente criticada en redes sociales, pues aseguran pone en riesgo a las personas que quizá tomaron los espacios que ella contaminó, así como el ejemplo que le dio a su hijo.

En las redes algunos usuarios opinaron: “¿Quiere que su hijo grabe eso?, ¿Qué ejemplo le está dando?”; “Asquerosidad”; “Que persona tan terrible, estúpida y terrible madre”; “Contaminando todo, le pondría a este video”; “Deberían multar a quienes hagan esto”; “Como persona con una enfermedad crónica, no quería tus gérmenes antes del Covid y estoy seguro de que no quiero tus gérmenes ahora”; “Este es el tipo de mujer que educa a su hijo en casa para que no sea intimidado por sus creencias”.

