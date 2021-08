Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, detalló que con Afganistán en su control se respetarán los derechos de las mujeres, siempre y cuando sean bajo las normas islámicas.

Muhahid indicó a través de una conferencia de prensa que las mujeres van a ser muy activas en la sociedad, pero dentro del marco del Islam.

Las declaraciones se producen luego de que en el anterior régimen talibán en Afganistán, se restringieran severamente la vida y los derechos de las mujeres.

Mujeres en Kabul salieron a protestar contra los talibanes, a quienes exigen respetar sus derechos humanos.

Suhail Shaheen, portavoz de la oficina política de los talibanes en Qatar, aseguró este martes que las niñas y mujeres podrán continuar asistiendo a las escuelas y acceder a la educación superior en Afganistán con el país bajo su control.

En una entrevista, Shaheen señaló que han anunciado esa política más de una vez, en conferencias internacionales como la de Moscú, en la conferencia de Doha. Y su líder lo ha mencionado en sus discursos. Por lo que esa su política.

Aseguró que en todas esas que zonas que están cayendo de su lado en Afganistán había miles de escuela, escuelas de niñas, universidades y todas ellas están operando.

Subrayó que “incluso” se ha podido ver a una mujer presentando las noticias en Afganistán. “Ha regresado a su trabajo”, afirmó.

Cuestionado por si las mujeres podrán ocupar cargos políticos en Afganistán, Shaheen respondió: “Nuestra política está clara. Pueden acceder a la educación y al trabajo, eso es una cosa”.

Señaló que las mujeres pueden tener cargos, pero ocuparlos en el contexto de la ley islámica, así que hay un marco general para ellas y remarcó que las mujeres deben cubrirse de acuerdo a las ‘normas islámicas’, pero que sus prendas ‘no se limitan al burka’.

These brave women took to the streets in Kabul to protest against Taliban. They simplify asking for their rights, the right to work, the right for education and the right to political participation.The right to live in a safe society. I hope more women and men join them. pic.twitter.com/pK7OnF2wm2

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 17, 2021