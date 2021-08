Escuelas de Madero no están en condiciones para las clases

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tamps., A menos de dos semanas de que inicie el próximo ciclo escolar, escuelas de la urbe petrolera no cuentan con material para desinfectar las áreas para que los alumnos pudieran tomar sus clases presenciales en caso de que llegaran a bajar el número de contagios y se brincara a una fase dos.

Para el director de Educación de Ciudad Madero, Edgar Ávalos Domínguez, en estos momentos los planteles educativos no están en condiciones de retornar a las clases presenciales debido a las carencias que se tienen por el tiempo que permanecieron solas durante todos estos meses de pandemia.

“Yo he dicho que en estos momentos, Ciudad Madero no está en condiciones de retornar a clases presenciales, sin embargo no nos toca a nosotros decidir, lo decide la Secretaría de Educación, lo único que estamos haciendo es brindarle el apoyo a las escuelas que así lo soliciten”, indicó.

El funcionario municipal mencionó que han sido la mayoría de las 196 instituciones educativas que hay en el municipio petrolero, las que se han acercado a pedir el apoyo para la limpieza de los planteles.

Ávalos Domínguez, informó que todos los planteles necesitan de la infraestructura y todo el material de limpieza para prevenir posibles contagios entre los alumnos.

“Ellos necesitan infraestructura, ahorita lo que más les urge es el material, ahorita las escuelas no cuentan, la secretaría no les ha enviado quedaron en enviarles, gel antibacterial, tapete sanitizante, lo básico para iniciar las clases no se diga la pistola para checar la temperatura”, expresó.

El titular de educación en Ciudad Madero, mencionó que debido a los recortes de partidas federales por la pandemia, en estos momentos el municipio no cuenta con recursos para poder dotar a todas las escuelas de estos insumos.

“No está dentro del presupuesto que tenemos nosotros, hemos estado apoyando a las escuelas, no podemos hacernos cargo de las 196 escuelas en cuanto al material o al equipo que ellos necesitan, la verdad son bastantes escuelas y no contamos con el recurso el municipio de Ciudad Madero también le recortaron su presupuesto y no hay para ese concepto, y se le ayuda en lo más que se pueda”, citó.

Finalmente informó que estarán a la espera de lo que determinen las autoridades estatales, en caso de que se pudiera bajar el número de contagios en la zona y pasar a una fase dos que diera la oportunidad a los alumnos de regresar a los planteles educativos después de 18 meses.