Exigen al PT servidores públicos responsables

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández/ El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- La Colectiva Feminista Tamaulipeca exigirá al Partido del Trabajo a nivel nacional, a tener más filtros para evitar colocar algún militante en un cargo público que no sea capaz de ayudar a la ciudadanía.

Nury Romero Santiago, presidenta de dicha colectiva en la entidad, señaló que es triste que un servidor público no haya evitado la agresión en contra de una mujer en Ciudad Madero, por lo que exigirán que se ponga especial atención en las personas que se le delegue alguna responsabilidad sea alguien capaz y tenga un buen comportamiento.

“A nivel nacional me pidieron el apoyo de las colectivas, en este caso las nacionales feministas ya están haciendo llegar a México y a San Lázaro para pedirle al PT que no ponga en Tamaulipas a delincuentes como servidores públicos, las colectivas feministas no están de acuerdo en que tengamos servidores públicos que propicien y que permitan la tentativa de homicidio o feminicidio, un servidor de esta clase no le sirve a las mujeres ni en Tamaulipas, ni en ninguna parte de la república”, indicó.

Esto a raíz de la agresión que sufrió una mujer a manos de su ex pareja sentimental, en donde el presunto agresor (regidor suplente electo) vapuleó a la fémina y en frente de su papá (actual regidor por el partido PT), sin que esta persona interviniera para evitar la agresión.

Romero Santiago, señaló que no es posible que se quedará sin hacer nada ante esta brutalidad de su hijo.

“Es muy triste que habiendo estado presente un servidor público del PT y viendo como casi matan a una mujer, no haya intervenido para llamar a la autoridad correspondiente cuando tiene la preparación académica para hacerlo, no es posible que en las manos de el estaba de evitar que una mujer casi pierde la vida y no lo hicieron”, expresó.