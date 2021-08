Prohíben entrar a niños a tiendas de autoservicio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Miguel Díaz/ El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- Ante el incremento de casos Covid-19 entre la población de la zona sur de Tamaulipas, personal de la COEPRIS inició un operativo de vigilancia para que en tiendas de autoservicio no dejen ingresar a niños, solo una persona por familia y apertura de todas las cajas de cobro.

José Luis Hernández Luna, responsable de la oficina de la COEPRIS en Altamira indicó “estamos verificando que a las tiendas de autoservicio estén respetando las instrucciones de COEPRIS en no permitir más del 60 por ciento de asistencia de personas a la tienda, así como también no haya niños y solo ingrese una persona por familia”.

Esta medida, expuso, es con la finalidad de bajar los contagios por Covid 19 en el municipio que hasta este miércoles sumaban 350 activos tanto en la zona urbana como rural del municipio de Altamira.

“Estás restricciones se están tomando y nuestro personal vigila que se cumplan están dentro del nuevo decreto emitido por la Secretaria de Salud y estará vigente de aquí al día último del presente mes”, agregó Hernández Luna.

De acuerdo con ello, la acción es evitar la entrada a niños, una persona por familia, capacidad al 60 por ciento de asistencia también se vigilará que en cada una de las negociaciones estén abiertas todas las cajas de cobro para evitar conglomeraciones de personas al momento de pagar.