Secretario de Marina se disculpa públicamente por declaración contra PJF

El secretario de Marina-Armada de México (Semar), José Rafael Ojeda Durán ofreció disculpas públicas al Poder Judicial de la Federación (PJF), tras sus declaraciones donde lo calificaba de “enemigo”.

Después de la acusación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, le respondió que están del mismo lado para enfrentar los desafíos que tiene el país.

Durante su disculpa, Ojeda Durán comento:

“Quiero dejar en claro que mis declaraciones hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos Ministerios Públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo.

“Por eso me atrevo a pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque creo que es necesario para que nos entendamos, porque creo que es necesario que a través de esta plática que vamos a tener logremos entendernos mutuamente y sobre todo logremos aterrizar lo que andamos buscando que es la justicia para todos nuestros conciudadanos”, expresó el almirante.

“Tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas. Mediante el diálogo constructivo y la confianza que hemos venido consolidando, no solo a nivel institucional, sino a nivel personal, nos va a permitir, no tengo duda de ello, avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia. No importa lo grande que sean los desafíos”, enfatizó.

En mayo, el secretario de Marina-Armada de México declaró que “parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.

El almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina Armada de México, ofreció una disculpa pública por sus declaraciones contra el Poder Judicial. #PorLasMañanas pic.twitter.com/3uWLBULKlH — Foro_TV (@Foro_TV) August 18, 2021

Agradezco al @AlmiranteSrio Rafael Ojeda su amable disculpa pública al #PJF en la @EFFJ_Mx Seguiremos privilegiando el diálogo institucional en beneficio del pueblo de México. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) August 18, 2021

