Zaki Anwari, un joven futbolista que jugaba en las categorías inferiores de la selección de Afganistán, sufrió una caída mortal luego de haber tratado de viajar aferrado a un avión estadounidense que despegaba de Kabul, informó este jueves la Dirección General de Educación Física y Deportes del país.

“Anwari, al igual que miles de jóvenes afganos, quería abandonar el país pero se cayó de un avión estadunidense y ha fallecido”, explicó el organismo en un comunicado publicado en Facebook.

Miles de afganos se dirigieron en masa hacia el aeropuerto esta semana para emigrar después de la ofensiva de los talibanes que se saldó con la toma de poder tras la huida del presidente Ashraf Ghani.

En un desgarrador video filmado el lunes desde la pista, se ve a centenares de personas corriendo junto a un avión de la US Air Force que se dispone a despegar, con varias personas tratando de sujetarse al aparato.

Otras secuencias parecen mostrar a dos personas sufriendo una caída mortal desde un avión C-17 tras su despegue.

Restos humanos fueron encontrados posteriormente en el tren de aterrizaje, confirmó el ejército estadounidense, añadiendo que investiga las eventuales muertes ligadas al despegue del C-17.

