Piden justicia por muerte de joven vigilante en Altamira

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz/ El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- A un poco más de un año de la muerte de una joven vigilante de nombre Verónica Castillo Coronado de 19 años de edad, al ser atropellada por un tráiler de doble remolque dentro de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) Altamira, familiares y amigos exigieron justicia por qué la empresa de seguridad para la cual laboraba no ha pagado todavía la indemnización que marca la ley.

En ese sentido, denunciaron un presunto acto de corrupción por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJE), al haber dejado libre al operador de la unidad de carga.

Mediante una manifestación que realizaron la mañana de este jueves en las instalaciones del Sistema de Justicia Penal de Tamaulipas, los padres de la joven originaria de Altamira, Jaime Castillo Aguilar y Elizabeth Coronado, así como sus hermanos, portaban pancartas en las que exigían justicia a la FGJT pues el operador de la unidad de carga perteneciente a la empresa Julio Delgado e Hijos Transportistas S.A. de C.V., quedó libre a las pocas horas de haber sucedido el mortal accidente.

“Aquí hay un acto de corrupción, pues la licenciada Martha C. Chabrand, Agente del Ministerio Público nos desapareció el expediente 111/2020 en la Unidad de Investigación 2 del Centro Integral de Justicia Altamira y todo para que la empresa de seguridad encargada de vigilar el puerto de Altamira y la compañía de tráileres no paguen la indemnización y la reparación de los daños materiales”, agregaron los inconformes.

Los padres de la joven, la tercera hija de tres que conforman la familia Castillo Coronado, señalaron: “no es justo que jueguen con el dolor de nosotros, perdimos a una hija, la empresa de seguridad Duxxon Cepiver con residencia en Veracruz donde trabajaba nuestra hija no ha querido aceptar el documento del IMSS en la que señala que fue un accidente de trabajo y la empresa transportista se niega a pagar la reparación del daño, además el operador del tráiler fue puesto en libertad aun cuando nuestra hija estaba internada en el Cemain dónde la llevaron después del lamentable accidente y ahí falleció”, señalaron los padres de la joven empleada.

El accidente donde perdió la vida Verónica Castillo Aguilar fue un 27 de febrero del año 2020 debido a que el conductor del tráiler de doble remolque al momento de ingresar a un acceso al puerto hizo una mala maniobra y atropelló a la joven empleada de la empresa de seguridad Duxxon Cepiver, quien actualmente tiene la concesión de vigilar el puerto de Altamira.