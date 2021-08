Cierre de frontera hasta el 21 de septiembre

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Departamento de Seguridad Nacional de la Unión América informó que el cierre de la frontera terrestre entre de Estados Unidos y México se mantendrá cerrada hasta el próximo 21 de septiembre del 2021.

La razón según detallaron, se debe a la fuerte y rápida propagación de la variante Delta de Covid-19 en el territorio norteamericano.

Las restricciones conciernen a los viajes terrestres no esenciales, ya que el tránsito de mercaderías entre países está vigente.

To minimize the spread of #COVID19, including the Delta variant, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through September 21, while continuing to ensure the flow of essential trade and travel.

— Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021