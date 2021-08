Cuando sopla el viento

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Alicia Caballero Galindo.-

El sillón de palma se mecía rítmicamente impulsado por las cansadas piernas de doña Concha, que, asomada a un antiguo balcón, protegido por una forja negra que daba a la banqueta, veía pasar el tiempo y a la gente que caminaba y volteaba saludándola con simpatía. Había visto morir a su esposo, su única hermana, y a sus hijos. ¡Casi todos se conocían!

Las horas y los minutos se deslizaban tranquilamente sobre aquellas calles como monedas de oro que al caer producen un dulce tintineo. Su ventana, estaba precisamente frente a la plaza. Los fuereños que llegaban, al poco tiempo formaban parte de la gran familia de San Juan de Aviñas, que era un pueblo perdido entre los altos pinos de un bosque michoacano. Doña Concha era toda una institución porque tenía ya muchos años, al parecer, había vivido más que nadie. En sus buenos tiempos, curaba enfermos con remedios a base de hierbas, sabía mucho de eso. Cuando llegó un doctor al pueblo, dejaron de visitarla, los viejos, todavía se paraban frente a su balcón para preguntarle algún remedio y ella, siempre tenía una respuesta amable para cualquier mal y lo mejor: les funcionaba, pero sus clientes poco a poco se fueron acabando. Esa tarde, Rosita jugaba a sus pies con una muñeca de trapo, era su cuarta bisnieta, hija de Amelia, la nieta con quien vivía, pues su hija Rosa, había muerto del corazón repentinamente años atrás. Desde entonces la abuela había decaído mucho y se encerraba en sus pensamientos, meciéndose en su sillón frente a la ventana, sólo se animaba cuando le pedían algún remedio para curarse, en esos momentos sus pequeños ojos rodeados de arrugas, cobraban un brillo especial. Con frecuencia le agradecían el favor cuando los aliviaba, entonces se animaba a platicar un poco con los demás. Ordinariamente, la única que la hacía sonreír era Rosita, que había nacido al día siguiente de la muerte de Rosa su abuela y doña Concha decía que el alma de su hija, había vuelto en la niña. ¡Cosas de viejos!…

Una tarde, el viento empezó a soplar con fuerza y el cielo se cubrió de negros nubarrones, nadie lo esperaba, no era tiempo de lluvias, las mujeres que volvían de misa, se persignaron y apuraron el paso para llegar a sus casas, los hombres detuvieron sus sombreros para que no volaran, todo se detuvo de pronto ante aquel fenómeno inesperado. Rosita se aferró a las piernas de doña Concha que sonreía sin atemorizarse, acarició la cabeza de la niña con ternura:

—No temas mi niña! Es tan sólo el viento. ¡Mira cómo vuelan las hojas suspendidas en el espacio!, parecen mariposas, los árboles, se estremecen y cantan una extraña melodía al colarse el viento sobre sus ramas, ¡escucha! El sol se ha escondido tras las nubes, pero pronto saldrá de nuevo brillante y tibio.

La niña que miraba asustada el terror desatado en la gente por el cambio de clima inesperado, con las palabras de la abuela se fue calmando y ¡no sólo eso!, empezó a disfrutar el espectáculo e imaginar lo que le decía. Era tanto el entusiasmo, de la abuela Concha que, se puso de pie aferrándose al marco del postigo abierto y aspiraba a pleno pulmón el ventarrón, se colaba y que producía extraños sonidos al pasar por las hendiduras, y a la abuela que lo recibía de frente, le deshizo el chongo y su pelo largo, entrecano, flotaba libremente, ella decía con entusiasmo;

— Me voy de viaje mi niña, yo creo que vienen por mí. Es tiempo de partir, he esperado mucho este momento y creo que tu bisabuelo me llama, no lo veo pero lo escucho llamarme, mis hijas me necesitan, están allá a donde voy.

La niña se esforzaba por escuchar, pero sólo distinguía el sonido del viento que aullaba en todos lados y abrazaba a su muñeca contra su pecho. No entendía que pasaba.

En pocos minutos, todo pasó, la plaza quedó cubierta de hojas y basura, en los árboles desnudos, estaban atontadas algunas aves que no eran propias de la región, acicalaban acuciosamente sus plumas para emprender el vuelo hasta sus hogares, la gente, sorprendida y un tanto temerosa, empezó a asomarse y a salir con precaución, el sol que estaba por ocultarse, con sus rayos amarillentos y rozando los bordes de las montañas, se colaba entre las nubes que se adelgazaban convirtiéndose en velillos ligeros que se disolvían y la blanquecina luna creciente, asomaba su sonrisa en el horizonte. Esa tarde, no hubo niños en la calle, ni viejos en la plaza ni mujeres barriendo banquetas. Las puertas y postigos se cerraron temprano y al oscurecer, sólo se escuchaba el monótono sonido de las lechuzas y las hojas tiradas en la plaza que se revolvían al soplar la suave brisa de la noche como si estuvieran vivas. La única que no se quiso acostar fue la abuela Concha porque decía que se iría esa noche. Su nieta se encargó de asegurar bien las puertas para evitar que se le saliera su abuela y le escondió su bastón. Rosita se acostó con su muñeca en la cama de su bisabuela, ella era su compañera de cuarto, Concha se quedó sentada en su sillón de palma, soñando y hablando con fantasmas inexistentes perdidos en la bruma del tiempo y sus recuerdos.

Cerca de la media noche, Rosita escuchó la voz de su abuela que algo decía y despertó, los pasos de alguien que caminaba sobre las hojas de la plaza silenciosa se escuchaban claramente. Rosita distinguió una alta figura vestida con un traje negro que se acercaba a la reja y su abuela, mi abuela, dijo con una sonrisa:

—Es él Rosita! Viene por mí, ya nos vamos. Hasta pronto, mi niña, ¡siempre estaré contigo! Cuando el viento sople, sentirás mis manos que te acarician. Rosita no supo cómo, pero vio a la abuela que, con paso seguro caminó hacia aquel hombre, sin que la forja del balcón la detuviera, antes le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la plaza. A medida que se alejaba su cuerpo se transformó y se veía jovial, él le tendía las manos. Tomados del brazo, caminaron juntos y felices entre las sombras de la noche. Después de unos momentos, sólo se escuchaban sus pasos en las hojas, el murmullo de su plática y sus risas apagadas. Después, ¡nada! La niña no supo cuando se quedó dormida.

Han pasado desde aquel día muchos años pero el sillón de palma y el balcón de forja de la casa siguen iguales y una figura cansada está sentada meciéndose rítmicamente en el sillón mirando hacia la calle y la plaza, esperando tal vez que el viento sople de nuevo.