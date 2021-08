Joven denuncia discriminación en bar por usar maquillaje

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un joven de 24 años sufrió discriminación en un bar y le negaron la entrada por estar “muy maquillado”.

Mediante redes sociales en donde el joven compartió su indignación al ser víctima de discriminación en un bar, luego de que negaran la entrada por usar “mucho maquillaje”.

Visiblemente consternado, el protagonista de esta historia de 24 años contó que le pidieron que por favor usara menos cosméticos en su rostro.

“Me dijeron que me maquille menos”

De acuerdo con su relato, el personal del bar ‘Barone’ de Argentina lo trató mal y le negaron el paso por su apariencia que iba no de acuerdo con lo que para ellos era normal.

“Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que ustedes quieras, no va. Me parece discriminativo, me parece una mierda”, aseguró.

Sin embargo, al enfrentarse a la discriminación por maquillarse, el joven resaltó que discutió con el cadenero, pero de nada sirvió.

“De hecho para la próxima me dijeron que me maquille menos”, recordó.

Finalmente, lamentó que aún sigan presentándose casos de discriminación:

“Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta”, expresó.

El caso del joven se volvió casi de inmediato viral en redes sociales, pues varias personas y organizaciones de la comunidad LGBT+ se unieron a su llamado. Incluso, exigieron una respuesta y disculpa pública e inmediata del bar.

Ante la presión, el dueño de ‘Barone’ aseguró que su equipo de trabajo es anti discriminación. Además de que el trabajador fue sancionado por su mal comportamiento.

“Lo que puede haber sucedido es que no lo hayan dejado entrar pero por un tema del aforo, de la capacidad del local. En la entrada siempre hay dos o tres personas, la recepcionista, un seguridad y uno de los chicos del personal”, defendió el dueño del bar.

Finalmente, Diego agradeció las muestras de apoyo. Aseguró que recibió muchos mensajes de personas a las que les ha pasado lo mismo.

“En la puerta tenían una lista para que la gente se anotara para poder entrar cuando el local se fuese vaciando. A nosotros no nos quisieron anotar. Gracias a todos por sus mensajes. Recibí comentarios de gente que pasó por situaciones similares, estoy también con todos ustedes”, apuntó.