Uno menos en la lista

Alfredo Guevara.-

La legislatura, cuyo periodo para la cual fue electa vence el 30 de septiembre, empieza a desintegrarse. El primero en abandonar el recinto será GERARDO PEÑA FLORES, quien anunció que en una semana más, es decir el día 27, se despedirá de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local. La salida obedece, para estar en condiciones de rendir protesta y asumir el cargo de diputado federal por el principio de representación proporcional, a partir del uno de septiembre. Se va haciendo historia, habrá que reconocerlo, al formar parte y presidir el máximo órgano colegiado, que se caracterizó por la gran cantidad de exhortos que hizo a diestra y siniestra, de los que un escaso número tuvo respuesta. Como ha hecho anteriormente, GP sigue aprovechando la buena estrella y nuevamente ocupará un cargo de elección popular por el principio de representación proporcional, tras perder en tres ocasiones por el de mayoría relativa. Al incorporarse a la legislatura federal, prácticamente pierde toda posibilidad de ser el posible prospecto del Partido Acción Nacional para la gubernatura del Estado en el 2022. Y es que el PAN no se arriesgaría a postular a una persona, con un antecedente de tres elecciones perdidas por mayoría relativa. GERARDO PEÑA deja una legislatura que se caracterizó como las anteriores, en las que imperó la mayoría legislativa para hacer y deshacer lo que se quiso, en proteger a titulares de organismos público descentralizados, alcaldes y otros, a quienes les aprobó “en paquete” cuentas públicas, al vapor, en cuestión de minutos. Y no es nada nuevo porque anteriores legislaturas, en las que el PRI fue mayoría, también lo hicieron. Sin embargo, se suponía que los actuales diputados del PAN, por también tener la mayoría, promoverían un cambio que nunca llegó, por más que se cacareó. Por el contrario, perfeccionaron la práctica, en la que supieron utilizar al Auditor Superior JORGE ESPINO ASCANIO para hacer el trabajo sucio, que permitiera limpiar lo que cometieron aquellos que fueron alcaldes o bien, titulares de organismos autónomos de la administración pública estatal. Un ejemplo de lo anterior, lo es el exalcalde o presidente municipal con licencia XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, a quien todo parece indicar que no le harán nada, por la labor que hizo como alcalde de Victoria en sus dos primeros años de ejercicio constitucional, en el que si bien recibió presupuesto, todavía se desconoce en qué lo aplicó. Incluso, en el que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, cuyo titular es RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA le detectó facturas pagadas, a empresas que ni siquiera tienen domicilio fiscal. Ante la salida de GP del Congreso, ARTURO SOTO podría presidir la Junta de Coordinación Política, aunque sería solamente para el cierre del de la legislatura. En fin.

