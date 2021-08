Anular elección de Tampico

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Felipe Martínez Chávez

No debe estar durmiendo muy bien doña Rosita González Azcárraga, pese a que ya tiene en su morral la constancia de mayoría como diputada federal por Tampico.

De pronto se le apareció el demonio (un tal Govea Orozco) y la dama panista camina sobre la cuerda floja: Puede perder el escaño.

El motivo: Rebasar el tope de gastos de campaña al organizar cierre con el famoso Grupo Pesado, que cobra un dineral. Hay problema.

Los abogados de Morena pidieron anular la elección y el asunto está en la Sala Central del Poder Judicial de la Federación, luego que la Monterrey pidió consulta.

Si se le cae, el PAN perdería no seis sino siete distritos electorales. El triunfo sería para Eduardo Hernández Chavarría, morenista.

Según la queja, los músicos “cobran entre cinco y seis millones de pesos por función” –algo no tan fuera de realidad–, aparte de servicios complementarios, en tanto que Rosita tenía como tope 1.6 millones de pesos, igual que los restantes 299 candidatos a escaños federales.

Para quienes saben de esos asuntos, el melón 600 mil lo gastó en bolsitas de agua para regalar ahí por las colonias.

Tal cierre fue el 30 de mayo en el Nuevo Recinto Ferial, a lo cual deberá sumarse la renta del local, o valoración con “matrices”, más servicio de vigilancia, ambulancias, abasto y etc. etc. Se le complica cada vez.

En descargo, el PAN presentó facturas de la Empresa Grupo Escena, de que Rosa pagó cien mil del águila, otros cien mil varos José Marón Manzur y Nora Gómez González, también candidatos, que suman 400 mil.

Si Pesado cobra 400 mil, cada semana los tamaulipecos tendrían bailongo de esa calidad.

Ahora decidirán los magistrados si la todavía diputada local se va o se queda. Hay lana que salió de bolsas privadas o del sector público.

A ojo de buen cubero, como se dice, no es posible que 400 mil del águila cobren los músicos (aparte de los locales) por un escenario con pantalla Led de 80 metros cuadrados (8×10), 18 bocinas entre grandes y chicas, 250 vallas de contención del público, iluminación, planta de luz, pago de personal y tantas otras yerbas.

Más le valía Rosita haber hecho lo que un amiguito nuestro llamado Oscar Almaraz Smer, en Victoria: Echar en corrida para que no le cargaran los gastos.

Muy pendientes de si la integrante de la también famosa dinastía de los televisivos, pierde el distrito o lo conserva.

Y hablando de sanciones y castigos, el doméstico IETAM decidió inscribir por cuatro añitos en el cartelón de sujetos sancionados, al periodista matamorense Alejandro Mares Berrones, por violencia política en razón de género en contra de Doña Ivett Bermea Vázquez, otrora candidata a la alcaldía de esa frontera.

Ella no se va libre. Está en la lista de sancionados, con amonestación pública, por no retirar a tiempo la propaganda electoral.

Aparte de la “ficha” en la página del Instituto, Mares deberá pagar once mil pesillos por rebeldía. Resistió a allanarse a la sentencia, algo que los celosos consejeros de Lupe Ramos no perdonan.

Si ampliamos un poquito, mire que en el proceso electoral que casi culmina, las huestes inquisitoriales del señor Charre sancionaron a 18 personas, algunas hasta con “doblete” para que no se sintieran.

En primer lugar, con doble, Enrique Rivas Cuéllar, el “difuntito” ex alcalde que quiso regresar como pastor del Congreso del Estado, por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos. El “castigo” fue una “amonestación pública” que, en términos sencillos, no llega ni a nalgada.

Debe estar orinándose de la risa –todavía– Mr Cuéllar por la sanción que le impusieron.

También doblete al millonario Salvador Rosas Quintanilla, que mordió polvo cuando quería repetir como diputado federal, y de allá mismo el regidor José Manuel Flores Perales.

Otros boletinados con “amonestación pública”, o privada, son: Ciro Hernández Arteaga, de Altamira; Yahleel Abdala Carmona, Nuevo Laredo; Rubén Curiel Curiel, Abasolo, y Luis lauro Reyes Rodríguez, alcalde de Guémez.

Utilizaron millones de pesos para las campañas y el castigo no llega ni a coscorrón. El Ietam tiene dientes pero no los sabe, o no los quiere utilizar.

Las pulgas se le cargaron a Flores Perales, regidor de Nuevo Laredo, por promocionar su despacho de médico. Le metieron 26 mil pesillos. Dientes afilados también contra Adrián Oseguera, de Madero, con 45 mil pesos.

Américo Villarreal Anaya presentó al Senado punto de acuerdo, urgente, para que las corporaciones nacionales de seguridad declaren alerta de violencia de género hacia las mujeres en Tamaulipas, ante el creciente número de secuestros.

Dijo que nuestra entidad se encuentra en el sexto lugar nacional por secuestros y homicidios de mujeres, y tan solo en este mes de agosto se recibieron ya tres denuncias en el 911.

La alerta es un mecanismo de protección que tendría que echarse a andar de inmediato, como lo pidió Américo en la reunión de la Comisión Permanente.