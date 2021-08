En Holanda exigen el regreso de los festivales de música

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19 en Holanda no se han realizado eventos con grandes concentraciones de personas, por lo que la mañana de este sábado cientos de artistas y organizadores de festivales se manifestaron en varias ciudades.

Miles de personas asistieron a una de las marchas Unmute Us en Ámsterdam, caminando y bailando detrás de un convoy de camiones que transportaba DJ y sistemas de sonido para exigir el retorno de los festivales de verano.

“La industria de los festivales se siente como una niña no deseada. Parece que todos los sectores son importantes excepto el nuestro”, destacó Leonie der Verkleij, una trabajadora independiente de organización de conciertos.

Los organizadores de la protesta quieren que se levante la prohibición el 1 de septiembre, argumentando que en otros países se ha logrado abrir conciertos y estadios de futbol con pruebas de vacunación, sin aumento de infección.

Los festivales son una característica tradicional del verano europeo, pero muchos se han cancelado o pospuesto este año. En Inglaterra, el Glastonbury en el suroeste de Inglaterra y BST Hyde Park en Londres, fueron cancelados por segundo año consecutivo debido a la pandemia.

🇳🇱 Netherlands – Amsterdam [August 21, 2021]

Event organizers demonstration, however I support all protests against corona-restrictions such as lockdowns, some think it's still a good idea to have Test-for-Entrance policy. #UnmuteUs

HOW ABOUT:#NoVaccinePassports #NoGreenPass pic.twitter.com/QRgiMS05Ut

— 🍌 BMedia 🇳🇱 (@BananaMediaQ) August 21, 2021