Joven pierde a su bebé mientras estaba intubada por Covid-19

En Nuevo León, una joven estuvo embarazada y fue intubada tras complicarse su cuadro de Covid-19.

Durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del Estado, la mujer de 24 años de nombre Danna Cervantes Rocha contó su experiencia con el coronavirus, que tuvo como consecuencia la pérdida de su bebé.

La joven mencionó que sus síntomas iniciaron el 6 de julio, pero no pudo realizarse la prueba hasta el 8 del mismo mes.

Al respecto de cómo se contagió, indicó que no lo tiene claro, pues trabaja en casa de su suegra como estilista y es maestra, pero trabajó el pasado ciclo a distancia.

Cervantes fue hospitalizada en la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras complicarse su cuadro de infección.

Comentó que al aumentar su fiebre y bajar su oxigenación internada, fue empeorando su condición, requiriendo cánula de alto flujo para respirar, y posteriormente aprobó que la intubaran.

“Estaba en las mejores manos, donde me podían dar el auxilio a mí o a mí bebé, entonces al momento que me dijeron que me iban a intubar, sabía que era un procedimiento altamente mortal, pero tenía fe, la fe fue lo que me tuvo con los mejores pensamientos”, dijo sobre su sentir.

La joven pasó siete días en esa condición y durante su estado de inconsciencia, su familia tuvo que tomar la decisión de practicarle cesárea para que su bebé naciera, pues ella estaba en un estado muy delicado.

Con apenas seis meses, la bebé nació el 16 de julio, sin embargo, falleció de un paro respiratorio al día siguiente, por lo que Danna no pudo conocerla.

A decir de la joven, la bebé pesó 770 gramos y era Greta el nombre que le había dado.

Finalmente, la joven comentó que no padece ninguna enfermedad, es decir no tiene comorbilidades, y que también, tenía una dosis de la vacuna contra Covid-19 antes de haberse contagiado.

Con información de: mty.telediario.mx