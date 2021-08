Padres afganos entregan a sus hijos para que los saquen del país

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Entre la multitud de personas que se acumulan a las afueras del aeropuerto de Kabul, en un intento por escapar de Afganistán, una pequeña niña es levantada por encima del alto muro perimetral para ser entregada a soldados estadounidenses.

En otra escena, un bebé pasa de mano en mano en una cadena improvisada para que llegue lo más cerca del aeropuerto posible, con la intención que algún militar se lo lleve del país.

Las dos escenas, compartidas en las redes sociales, reflejan la desesperación que viven miles de afganos tras la toma de poder de los talibanes.

Son varios los padres y madres que se dispusieron a entregar a sus hijos al personal militar para protegerlos de la crisis que atraviesa el país, y de las estrictas leyes que promulgan los insurgentes, basadas en una visión radical del Islam, en las que, por ejemplo, los derechos de las mujeres están ampliamente coartados.

Además de militares de Estados Unidos, en las imágenes difundidas también aparecen involucrados integrantes de las tropas británicas, a quienes las familias piden ayuda. Sin embargo, el secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ya advirtió que no es posible sacar de Afganistán a menores no acompañados.

“No podemos tomar a un menor por nuestra cuenta. Se llevaron a la niña porque también se llevarán a la familia. Es muy, muy difícil para esos soldados, como muestran las imágenes, lidiar con algunas personas desesperadas, muchas de las cuales solo quieren salir del país”, explicó el funcionario, en referencia a uno de los videos difundidos.

Un miembro del ejército británico, cuya identidad no fue revelada, detalló que las madres afganas que se acercaron al aeropuerto estaban “desesperadas” y gritaban “salven a mi bebé” a los soldados. “Nos arrojaron a los bebés, algunos de ellos caían sobre el alambre de púas. Fue horrible. No había un hombre entre nosotros que no llorara por la situación”, confesó el militar al medio The Independent.

El miércoles, el presidente Joe Biden reconoció que si bien los talibanes no están interfiriendo en el proceso de evacuación de los estadounidenses, sí están bloqueando el acceso al aeropuerto de los afganos que desean salir del país. Estados Unidos, junto con países aliados, pidió a los talibanes que permitan irse a todos los afganos que deseen hacerlo y desde el domingo, cuando entraron a Kabul, miles de personas se han aglomerado dentro y fuera del aeropuerto de la capital afgana.

Videos difundidos el lunes mostraban a la gente tratando de subir a los aviones como fuera y el Pentágono reconoció haber encontrado restos humanos en el tren de aterrizaje de uno de los aviones que partió de Kabul.