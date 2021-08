Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Durante el programa radiofónico que tiene Angélica Vale en Estados Unidos, Ricky Martin y ‘La Vale’ volvieron a platicar públicamente después de varios años de lejanía y de buenos deseos entre ambos artistas.

El cantante confesó que al inicio de la pandemia no la pasó nada bien y por tal motivo decidió buscar ayuda para superar esta situación.

“Me dio mucha ansiedad honestamente, entonces he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor, pero yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama ansiedad… es algo serio, yo pasé por la ansiedad, yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire, y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, relató Ricky.

Posteriormente, el boricua aseguró que gracias a este problema inició un nuevo proyecto para ayudar a las personas que padecen depresión o autismo.

“Empezamos a crear una tecnología que nos ha ayudado muchísimo, no solamente para el sonido de la música, se llama Orbital Audio y con esta tecnología estoy haciendo un estudio que gracias a esta situación dimensional auditiva que hemos creado vamos a poder tratar la depresión, vamos a poder tratar la ansiedad, inclusive personas que están dentro del espectro de autismo han sido beneficiados”, detalló.

Por otra parte, Angélica aprovechó el momento para gritarle su amor a los cuatro vientos, a pesar de que los dos están felizmente casados.

“¿Por qué estás cada vez más guapo Kiki?, ¿cómo le haces?, eres la cosa más bella que existe por dentro y por fuera […] ¡Te amo Kiki!, ¡te amo!… te conocí la primera vez que fuiste a México, yo tenía 11 años, y me enamoré de ti desde ahí, sigo enamorada de ti, lo grito a los 4 vientos, mi marido lo sabe”.

Ricky agradeció los halagos de la mexicana, así como el apoyo que tanto ella como su madre, Angélica María, le brindaron al inicio de su carrera.

Con información de: mty.telediario.mx