Sacan 15 toneladas de basura de drenes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- “En una semana se levantaron unas 10 a 15 toneladas de basura en canales y drenes, seguimos trabajando en eso y no vamos a parar, pues existen las rejillas llenas de basura que arrastró la lluvia registrada en la madrugada y la tarea es limpiar los canales a cielo abierto”, informó el titular de esa dependencia municipal, José Schekaibán Ongay.

“Seguimos limpiando las rejillas que hay en la ciudad, si tienen algunas rejillas cerca de su domicilio nos lo reportan inmediatamente, vamos a estar en guardia todo el fin de semana y vamos a estar al pendiente en recorridos, lo que más recolectamos es pet, madera y hojas de árboles”, expresó el funcionario municipal.

Hizo hincapié en que al personal administrativo de Servicios Públicos se le ha asignado una zona en cada parte de la ciudad para que estén coordinándose con todos los supervisores y estén reportando en tiempo real y se refuerza a recolección de la basura para que no falle este servicio en las colonias, para que la bolsa que esté afuera de los domicilios no la arrastre el agua.

“Y les pedimos a la ciudadanía que el día de hoy y el domingo que no saquen la basura hasta que pase el camión, porque si no el agua va arrastrar la basura al canal y puede afectarnos. Si ven un colchón u otra basura en los canales que nos la reporten al 305 29 00 e inmediatamente pasaremos”, expresó.

Por otra parte, señaló que se dañó un contenedor, pero inmediatamente se dio aviso a los bomberos, y no pasó nada, pero piden a la población que respeten, porque ese proyecto de contenedores está dando buenos resultados y llegarán a 2 mil 500 ó 3 mil para cubrir toda la ciudad con este tipo de servicios que actualmente abarca a poco más de 20 sectores.