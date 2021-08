Ya no siento lo duro, sino lo tupido

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

Amanda, para corresponder a su pareja ocasional, que por diez veces consecutivas la había sacado a bailar en una de esas noches lluviosas en que era escasa la clientela, le contaba, satisfaciendo su curiosidad, de cómo había llegado a ese centro de baile:

-En el Bajío gran parte de las familias son muy conservadoras aun en los barrizales de las clases bajas. Ahí vivía en una pequeña población de unos 20 mil habitantes. De los muchos hijos que parió mi madre, quedamos cinco. Mi papá trabajaba en la capital del estado, a cuatro horas de allí. A la mitad del camino hay otra población de importancia, entonces de 50 mil habitantes que se significa por tener como residentes a gran parte de norteamericanos pensionados y visitada por el turismo nacional atraído por su encanto colonial. Es emblemática de esa ciudad una parroquia de cantera rosa de estilo barroco, a la que, a fines del siglo XVIII se le sobrepuso una nueva fachada neogótica.

“Papá no se daba cuenta exacta de lo que acontecía en casa pues sólo iba los domingos. Mis dos hermanos mayores que yo, de 18 y 20 años trabajaban; uno en una herrería, y otro en una carpintería del pueblo. Papá y ellos aportaban casi todo a la casa y aun así pasábamos apuros. Yo, que estudiaba la secundaria, a regañadientes conseguí permiso para ocuparme en las casas medio día como sirvienta. Al atardecer, ya para ponerse al sol salía con mis hermanos a jugar en la cuadra al futbol, al beis, a las luchas libres. Yo me vestía de pantalones y me ponía al tú por tú con todos ellos. En las luchas me ponían contra uno de mi tamaño, Melquiades, con el que casi siempre salíamos tablas. Cuando nos trenzábamos cuerpo a cuerpo, durábamos así durante un buen rato, hacíamos como que forcejeábamos, sin zafarnos, más que nada por un atractivo escondido, según luego nos confesamos. Cuando iba por el mandado, él salía a mi encuentro y nos agarrábamos, pero ahora con toda clase de pláticas, propias de los jovencitos saliendo de la adolescencia. Un sábado en la noche en que nos quedamos solos, debido a que todos, incluyendo a mis hermanos, se fueron en bola a ver a las muchachas en unos salones de baile a la salida de la ciudad. Charlábamos del porqué les gustaba tanto ir allá los fines de semana.”

-Porque les gusta bailar con las muchachas, entre más pegaditos, mejor. Por cada pieza le dan a la chica una ficha –un cartoncito que lleva estampado un sello-. Al entrar compran cada cartoncito a cinco pesos. En una ocasión que me puse terco en ir. Me tiznaron simulando que estaba por salirme el bigote. Los fortachones que cuidaban el orden me descubrieron. Dijeron que esperara a mis amigos aparte. Me llevaron por una puerta que conducía a un pasillo que a los lados tenía cuartos a los que entraban algunas de las bailadoras con acompañantes. Allí en medio observaba salón y pasillo. Muchos, después de bailar cinco o más piezas, cojeaban, perdían el paso, señal de que se les había calentado la hormona. La chamacona sonreía pícaramente y esperaba la petición para ir al cuarto por 40 pesos. Otros hacían cuentas y se decían: “A la decima bailada, moviendo mi cadera pegadita a la de ella, me vengo satisfecho a casa y sin temores de contraer plagas”. A ti, Amandita, ¿no has sentido mariposillas en el estómago por alguien?

-¡Ay tarugo!, ¿no te das cuenta por qué quiero jugar a las luchas contigo? Luego no me puedo dormir pensando en esos momentos… y tú Melquiades…, ¿ya?

-No, yo siempre ando con mis jaladas. Tres diarias: Una, pensando en esa vez que bailé cinco piezas; otra, recordando la ocasión en que te apliqué la llave china: te cogí los brazos hacia atrás y te dije al oído ¡Ya, ya te rindes!, y me pegaba más a tu orejita, ¡ya!, ¿ya? Y nada, todos desternillados: ya sólo estábamos cogidos de las manos. “¿Y la última, Melquiades?”. “La última del día es pensando en una y otra ocasión.”

-¡Ay Melquiades!, ¡Qué desperdicio!, ¿y no has pensado que sería conveniente desahogarnos? Es cuestión de que tome unas pastillitas y tú te pongas la cachucha abajo… el globito ese que venden en las farmacias.