Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A menos “que le cayeran” cien millones de pesos, Comapa Victoria será entregada en “números rojos” a la próxima administración municipal, advirtió el regidor Horacio Reyna de la Garza.

“Por supuesto que se va a entregar en número rojos, a menos que le cayeran cien millones de pesos”, refirió el también Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional.

Cabe recordar que el alcalde electo de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez declaró hace unos días a un medio informativo local que no aceptaría recibir a Comapa con “números rojos”, “no tenemos por qué pagar el próximo trienio”, refirió en dicha entrevista.

Contrario a la postura del Alcalde electo, el regidor Reyna de la Garza dijo que si la Comapa Victoria tiene esa deuda de 80 millones de pesos así lo va a tener que recibir la próxima administración municipal.

“Y se va a estar viendo en las próximas semanas en el proceso de entrega recepción, y me parece muy bien que el equipo de transición del próximo alcalde sea muy transparente, esto no es un juego, sí está bien manejarlo con la mayor transparencia, me parece correcto que el equipo de transición así lo haga”.

Por último, Reyna de la Garza destacó que actualmente el municipio de Victoria enfrenta un proceso difícil, en una situación que se ha venido arrastrando desde hace varios años.

“El Ayuntamiento tiene sus necesidades, tenemos una bronca no de ahorita, la Comapa trae varios rezagos administrativos fuertes, no ha tenido su punto de equilibrio”.