MLS se llevó el Juego de Estrellas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La MLS se llevó la primera edición del Juego de Estrellas ante la Liga MX al ganar en penales 4 -3 después de un empate 1-1en tiempo regular,en una noche donde los futbolistas del balompié azteca dieron chispazos, pero quedaron lejos de lo esperado.

Los de la MLS gozaron de mejor tino y se llevaron un duelo en tanda de penales donde los mexicanos fallaron de forma increíble, solamente anotaron 2 de 5 disparos en un duelo donde hubo muchos cambios en la cancha.

El ambiente una fiesta en la casa del LAFC. Más mexicanos en la tribuna que le dio más vida al encuentro.

El partido sonaba a buen platillo futbolístico y comenzó movido, las Estrellas de la MLS tuvieron la primera clara cuando el uruguayo del LAFC, Diego Rossi levantó el balón en la salida de Guillermo Ochoa y en la línea la sacó el elemento del América, Jorge Sánchez.

De la Liga MX hubo respuesta y al 21’ cayó el primer gol. Nadie mejor que el delantero del Cruz Azul, Jonathan Rodríguez, quien coronó una buena jugada en la que recibió el centro, bajó el balón y batió a Pedro Gallese para el 1-0.

Ya en la segunda mitad, la MLS comenzó mejor, Pablo Aguilar salvó casi en la línea al 51’ y al 52’ llegó el 1-1 cuando los 2 jugadores del LAFC hicieron la jugada. Centro de Eduard Atuesta y cabezazo de Jesús Murillo concretaron el empate.

Yessir Jesus Murillo! Get up! 🤩#MLSAllStar Game pres. by @Target pic.twitter.com/7uumfKLQ7J

— Major League Soccer (@MLS) August 26, 2021