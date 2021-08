Pide CDV a diputados electos “ponerse las pilas”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

“A mí ni me agarren de pretexto, que la próxima legislatura se ponga las pilas” y etiqueten recursos para las obras que requiere la entidad, manifestó el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca.

Entrevistado mientras realizaba una gira de trabajo por el Municipio de Tampico donde entregó varias obras de pavimentación, el Ejecutivo estatal recalcó; “que los ejerza el Gobierno federal, pero que lleguen a Tamaulipas.

“Hacemos un llamado muy respetuoso a la próxima legislatura de diputados federales para que etiqueten recursos y que lleguen directamente a la Comisión Nacional del Agua, a mí ni me agarren de pretexto”.

Tras señalar que hablando con los alcaldes de la zona conurbada sobre recortes presupuestales por parte de la Federación que ascienden al 15 por ciento, “algunos un poquito más”, García Cabeza de Vaca destacó; “ahí hay una repercusión directa no solamente para la operación del día a día, para los pagos de nómina sino también para los servicios”.

“Esperemos deveras que en esta ocasión ahora sí los diputados federales se pongan las pilas, acuérdense que una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados Federal es el Presupuesto de Egresos de la Federación, hacer las adecuaciones, las modificaciones correspondientes”, insistió.

Tras referir que en este año hubo un recorte presupuestal que afectó a Tamaulipas por más de 7 mil millones de pesos, el Gobernador del Estado agregó; “no hubo recursos adicionales para el tema de la pandemia, tuvimos con dinero del estado que construir los 8 hospitales, atender el tema del covid, seguir manteniendo nuestras carreteras, el tema de seguridad, la pavimentación de calles, entre muchas otras acciones que está llevando el Gobierno del Estado”.

Para concluir, mencionó; “inclusive tuvimos que entrarle a un tema que le correspondía a la Comisión Nacional del Agua, que era precisamente la construcción de una barrera, ya se inició esa construcción que va a permitir tener los niveles de agua necesarios que requiere la zona conurbada y no tener los problemas que tuvimos durante la época de sequía entre muchos otros proyectos”.