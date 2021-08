Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Fueron al menos dos las explosiones que se registraron fuera del aeropuerto de Kabul, donde varias personas resultaron muertas y heridas y donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales.

La primera de las explosiones tuvo lugar a las 18:24 h local de Kabul, cerca de una de las puertas del aeropuerto de Kabul, según la cadena de noticias afganas Ariana News.

Algunos medios locales difundieron también imágenes del lugar en las que pueden verse varios cuerpos sin vida en el lugar del atentado, además de heridos siendo trasladados a hospitales, tras lo que aseguran que al menos el primero fue un estallido de gran potencia.

El hecho fue confirmado también por el portavoz del Pentágono, John Kirby, con un mensaje en la red social Twitter, y más tarde añadió que se produjeron varias víctimas en la explosión.

El Ministerio de Defensa de Turquía también anunció “dos explosiones” en las inmediaciones del aeropuerto.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021