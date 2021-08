En Kabul, explosión en Aeropuerto Internacional deja varios heridos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul fue escenario de una explosión este jueves.

El secretario de Prensa del Pentágono de Estados Unidos, John Kirby, confirmó el suceso en redes sociales.

Detalló que la explosión ocurrió afuera, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kabul.

Kirby añadió que “las bajas no están claras en este momento”; sin embargo, un funcionario señaló que hay ciudadanos afganos heridos.

De acuerdo con un trabajador de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ya fue notificado sobre lo ocurrido.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

