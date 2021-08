Manny Pacquiao no ha podido abrir los ojos después de su pelea con Ugás

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Manny Pacquiao no la pasó nada bien el fin de semana en su pelea contra Yordenis Ugás, el filipino recibió castigo en serio, el suficiente para perder la pelea y, además, no poder abrir los ojos en casi una semana.

El legendario boxeador está recibiendo todo el apoyo necesario por parte de su familia, principalmente de su esposa, Jinkee.

Ella ha publicado en redes sociales un video en el que se ve aún muy dañado el rostro de Pacman y también que sus ojos se mantienen cerrados en todo momento, por lo que es ella quien le da de comer en la boca.

Mientras tanto, aún no se sabe si Manny Pacquiao volverá a pelear o ya se meterá de lleno a su carrera política, sin embargo, abrió la puerta para una revancha contra Ugás en enero.

“Podría volver en enero, veremos. Sé que puedo pedir la revancha si quisiera, es cosa de decirle a Al Haymon. Eso no sería problema. Voy a pensarlo porque no puedo creer que uno de mis rivales más fáciles me hiciera eso”, dijo Manny Pacquiao.