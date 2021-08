Se van al PAN dos diputados de Morena

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los diputados locales Rigoberto Ramos Ordóñez y Ulises Martinez Trejo, anunciaron su renuncia a la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para pasarse a la del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado.

En conferencia de prensa al término de la sesión extraordinaria del Pleno Legislativo, ambos diputados argumentaron que Morena los traicionó y no fue el partido que esperaban.

Cabe señalar que, aunque legalmente eran parte del grupo parlamentario de Morena, en realidad ambos ya formaban en los hechos parte de la bancada del PAN.

Ramos Ordoñez argumentó que atrás de su decisión está solamente la defensa de los intereses de los tamaulipecos.

“No puedo continuar con un partido que va en contra de los intereses de los tamaulipecos. Por eso desde hoy me sumo al PAN” pretextó.

Dijo que en Morena contradicen los principios de no mentir, no traicionar y no robar, porque durante las pasadas elecciones fue lo que la dirigencia hizo con el reparto de las candidaturas.

A su vez, Martínez Trejo explicó que se va de Morena porque lo decepcionó como partido.

“Creímos que se preocupaba por el pueblo y no fue cierto. Lo que menos existió fue la democracia. Fue gente arribista. Engañan al pueblo. Por eso me sumo a las filas del PAN” explicó.

Y añadió: “Estamos en contra de un partido camaleón”.