El Tri da su convocatoria para iniciar las eliminatorias mundialistas

La Selección Mexicana dio a conocer la lista oficial de convocados con la que iniciará las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, con el objetivo final de conseguir su boleto al Mundial de Qatar 2022.

Destaca que para esta ocasión el Tri no podrá contar con Héctor Herrera ni Hirving Lozano. No obstante, la FMF logró gestionar de buena forma poder contar con elementos como Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, luego de que la Premier League había manifestado que no cederían a jugadores para esta Fecha FIFA debido al tema del coronavirus, aunque finalmente se logró que el goleador esté presente en la nómina Tricolor.

La misma situación se presentó con los futbolistas que militan en LaLiga, como son los casos de Néstor Araujo (Celta) y Andrés Guardado (Betis); mientras que los no llamados de ‘HH’ y Chucky Lozano pasan más por cuestiones físicas, pues cabe mencionar que el futbolista del Atlético de Madrid está lesionado, mientras que el ariete del Napoli se va integrando a su equipo tras la contusión que sufrió en la pasada Copa Oro.

La nómina de jugadores que eligió el Tata Martino para esta ocasión es para enfrentar a Jamaica, Costa Rica y Panamá, el 2, 5 y 8 de septiembre, respectivamente.

Por lo que el selectivo alista sus mejores armas para iniciar con el pie derecho las eliminatorias de la Concacaf.

Asimismo, destaca que el nómina de convocados aparece José David Ramírez, jugador del León, quien con sus 25 años de edad se ha ganado un lugar en el equipo del Tata Martino y buscará aprovechar su llamado para colarse al Mundial del 2022.