Lewis Hamilton va por su victoria 100 en Fórmula 1 en el GP de Bélgica. El piloto de Mercedes buscará no sólo una victoria adicional este fin de semana, sino llegar a la emblemática cifra.

El siete veces campeón de la Fórmula 1 señaló que cuando decidió dejar McLaren lo hizo con la mente puesta en conseguir éxito, pero jamás imaginó lograr todo lo que ha conseguido.

“Cuando decidí dejar McLaren y unirme a este equipo creí de verdad que experimentaríamos un gran éxito. Pero, desde luego, jamás habría imaginado el éxito que hemos tenido”, dijo Lewis Hamilton.

El polito británico señaló es el trabajo diario lo que lo mantiene con hambre de seguir ganando.

“No pienso que el triunfo sea la parte que vuelve esto adictivo. Quizá cuando eres joven es eso lo que persigues todo el tiempo. Pero lo importante es todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo que uno realiza” añadió.

Otra marca que buscaría romper Hamilton es la de más campeonatos, en la actualidad, está empatado con 7 con Schumacher.

Staring down the second half of the season. Let’s go 🚀 pic.twitter.com/NeUr6o0K0F

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 26, 2021