“No puedo someterme a chantajes de nadie”: AMLO tras detención de maestros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje transmitido desde la entrada de la VII Región Militar en Chiapas, donde los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) lo tienen retenido.

En el mensaje López Obrador afirma que un grupo de maestro de la CNTE de Chiapas le impidió la entrada a las instalaciones con la condición de atenderlos de inmediato y responder a sus demandas lo antes posible.

Aseguro que no puede ser rehén de nadie y que se quedará en la entrada el tiempo necesario.

“Esto no lo puedo permitir, porque el presidente de México no puede ser rehén de nadie” comentó.

“Hemos estado atendiendo a maestros, he hablado con la CNTE creo que en ocho, diez ocasiones; pero en el caso de Chiapas, y también en Michoacán, hay intereses creados en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio”, explicó.

El mandatario dijo que respetaría el derecho de manifestarse de los maestros, por esa razón no entró a la fuerza a las instalaciones militares.

“Lamentablemente suceden estas cosas. Yo no puedo someterme a un grupo de intereses creados” indico desde su automóvil donde realizo la transmisión.

“Decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar y llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen, respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido mejor dicho”, argumentó.