Se aleja posibilidad de la Feria Tamaulipas 2021

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

A sabiendas de que a mayor duración de la emergencia sanitaria aumenta el riesgo de aparecer nuevas variantes, incluso más contagiosas y letales del covid-19, la Feria Tamaulipas, a realizarse en esta Capital está en duda.

De hecho, la única condicionante para disfrutar de los espectáculos, atracciones mecánicas, grupos musicales y artistas, depende de que Ciudad Victoria esté en el semáforo epidemiológico en verde, estableció Jesús Villarreal Cantú.

El Subsecretario de Desarrollo Económico, dejó en claro que la realización de este evento, que congratula la participación de los ayuntamientos del centro del Estado y otros atractivos, depende de la misma población en contribuir para que disminuya el elevado contagio.

Insistió en que por parte del Gobierno del Estado se está trabajando en su preparación, planeando para que se lleve a cabo para el mes de noviembre de este año, sin embargo, dijo que dependerá del semáforo epidemiológico para que este concrete.

“El tema de la feria está organizada pero mientras tengamos ese tipo de casos no podemos aperturarla, tenemos que estar en semáforo verde, en ese sentido la estamos pausando para noviembre, pero si siguen así las cosas y no nos cuidamos no la podremos realizar”, sostuvo Villarreal Cantú al arribar a sus oficinas en la torre Bicentenario.