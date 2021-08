Senadores de Morena aprueban que Mesa Directiva sea presidida por Sánchez Cordero

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este viernes, legisladores de Morena aprobaron la propuesta para que Olga Sánchez Cordero sea la candidata a la presidencia de la Mesa Directiva en el Senado de la República.

Esto se dio durante la votación a mano alzada durante la inauguración de la VII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, y a propuesta del coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal.

Declaró que: “No me queda más que agradecerles esta extraordinaria recepción a mi persona, lo cual me compromete mucho más y me hace tener una enorme responsabilidad frente a ustedes, frente al proyecto del presidente y frente al país”.

Dijo sentirse agradecida por la confianza e indicó que no los defraudará, además de agradecer también por creer en ella.

Desde la presidencia de la Mesa Directiva del @senadomexicano continuaré con la construcción del proyecto del presidente @lopezobrador_. "Cuentan conmigo para todo; cuentan conmigo desde el asunto más pequeño hasta el más grande para sacarlo adelante".#PlenariaMorena https://t.co/CXMhRqrDN1 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) August 27, 2021

La funcionaria reiteró su compromiso para continuar con la conformación de la Cuarta Transformación, ahora desde su posición de senadora, por lo que pidió a sus compañeros construir la unidad al interior para convencer a los demás grupos parlamentarios.

Mencionó que: “Estoy para servir, mi experiencia como secretaria de gobernación es una experiencia de vida, fue una de una intensidad con la que yo viví estos tres años bajo el liderazgo del presidente López Obrador”.

Reiteró su compromiso de continuar con la construcción de la Cuarta Transformación, ya que todavía hay algunas reformas en construcción, algunas leyes secundarias para que esta se consolide y se concrete en realidad a través de la expedición de reformas.

“Tenemos mucho trabajo por delante, pero sí les digo algo: cuentan conmigo para todo, desde el asunto más pequeño hasta el más grande para sacarlo adelante”, puntualizó.

#EnVivo Inauguramos la VII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENA, desde la casona de Xicoténcatl. https://t.co/cTpuhMZMrA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 27, 2021

Con información de: lopezdoriga.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: