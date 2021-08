Coepris ‘reprueba’ escuelas que carecen de agua potable

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Nudia Toscano/El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Una de las principales causantes por la que Coepris rechaza entregar el distintivo de “Escuela Segura” a planteles de la zona, es la falta de agua potable en sus instalaciones, lo que es vital para aplicar las normas antiCovid-19.

De acuerdo a lo expresado por el comisionado jurisdiccional de Coepris Tampico – Madero, Blas Rodríguez Altamirano, el 10% de los planteles que han visitado no han logrado pasar la verificación, para ser calificadas “como seguras” en el regreso a clases presenciales.

Indicó que han detectado dos factores recurrentes que las escuelas incumplen, el principal es que no han podido garantizar el agua potable en sus instalaciones, lo que es indispensable y obligatorio y en segundo plano, pero de la mano, es que cuentan con espacios insalubres, cuando la normativa indica que debe de prevalecer la limpieza de las aulas.

Lo que ha llevado a distintos planteles de todos los niveles, a no obtener el distintivo de “Escuela Segura” que es uno de los requisitos para reanudar actividades presenciales, una vez que Educación y Salud Tamaulipas autorice a Tampico y Madero.

En este tenor, Rodríguez Altamirano afirmó que se les brinda apoyo a los planteles que no cumplen con todas las normas durante su primera inspección, sin embargo, no se podrá aprobar si no existe agua potable en sus instalaciones.

“Sabemos que es una nueva normalidad, en la que todos les echan muchas ganas para el regreso, pero algunas no cumplen, los asesoramos, les decimos como aplicar y que puedan llenar los requisitos, porque existe interés”.