Gato ahuyenta a oso negro en un campamento en Siberia

Un video muestra el momento en el que un valiente gato, de nombre Vasya, se enfrenta a un oso pardo para defender a su dueña y a un grupo de pescadores que acampaban en Siberia.

Mientras el gato y su dueña disfrutaban de una fogata después de pescar, se acercó un oso, probablemente atraído por la comida, cuando Vasya se dio cuenta de la presencia del otro animal, enseguida se paró frente a él y arqueo la espalda de forma amenazadora.

A pesar de que el oso empujó sus patas hacia Vasya con el objetivo de asustarlo, el gato negro no se quitó del camino, ni mostró debilidad ante el gigantesco animal que después se levantó sobre sus dos patas traseras.

