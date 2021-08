Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona quiso sorprender a las personas en el metro de Nueva York, Estados Unidos, interpretando algunos de sus éxitos, pero la sorpresa se la llevó él cuando vio que todos lo ignoraban.

Arjona llegó a una estación de la línea F del metro de Nueva York se sentó sobre una silla en una esquina, vestido con ropa casual, un sombrero y lentes oscuros, acompañado de su guitarra para empezar a cantar, pero nadie lo reconoció.

A pesar de que el pasado 10 de abril, Ricardo Arjona rompió el récord de venta en varios países de América Latina con su esperado concierto vía streaming, “Hecho a la Antigua”.

Fue el propio artista quien compartió el momento en lo ignoraron a través de su cuenta de Instagram, y relató que hasta pensaron que se trataba de un imitador.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el Metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, escribió el intérprete de “La mujer que no soñé”.