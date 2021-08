Se van 15, peros quedarán 75 cocodrilos en el Carpintero

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- El estudio realizado para la sustentabilidad del Paseo de la Laguna El Carpintero, arrojó que por lo menos 15 de los poco más de 90 cocodrilos que habitan en el cuerpo de agua deben ser removidos por lo que alrededor de 75 saurios continuarán en el sitio, realizando el municipio diversas acciones para que la especie pueda convivir sin problemas ambientales y con la mayor seguridad.

La reubicación será de los más grandes, informó la regidora María Victoria Espadas; sin embargo, consideró que podría realizarse hasta el próximo trienio porque se deben poner de acuerdo los alcaldes de Tampico, Madero y Altamira para contar con la Unidad de Manejo Ambiental donde estarían estas especies y verificar junto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como va realizarse el proceso.

“Se tienen que poner de acuerdo los 3 Ayuntamientos, para que se pueda arreglar ese lugar y poder mover a los animales de uno en uno, no es tan fácil cambiar al animal del hábitat, porque no suelen acondicionarse tan fácilmente a un nuevo hábitat, pero se está dando avance, no estamos estacionados en el tema, se está con caza y pesca viendo eso”, añadió la edil, quién es la presidente de la comisión de ecología en el cabildo de Tampico.

Comenta que la propuesta está hecha por la organización S.O.S. Cocodrilo, dentro del estudio que se realizó en el Carpintero, pero podría realizarse hasta la próxima administración, pues se analiza cuando se podría hacer y disponer del lugar donde se enviarían, así como de qué manera se moverá a los animales, pues se requiere de un sistema especial y equipamiento para la captura y traslado de los saurios al ser los más peligrosos.

Refirió que el estudio como quiera se le está dando continuidad para tener todo documentado, pues aunque ya se concluyó el estudio S.O.S Cocodrilo, se tiene algunos aspectos en el que se pueden intensificar en estudiar, para la comprensión de la especie y que la sociedad sea más participativa en el cuidado de los animales.