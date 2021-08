Ya no siento lo duro, sino lo tupido (II)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

-A propósito –dijo el curioso amigo ocasional de Amanda-, vamos al cuarto y allí me sigues contando.

-Pues ahí tienes que a la que le decían medio marimacha por juntarse con puros hombres, se juntó con el más amado de ellos. Nos fuimos a un cuarto de hotel en donde, dizque por correr riesgos de ser multados por aceptar menores, nos cobraron el doble. Y allí, Melquíades, amándome, duro, dame y dame.

“Melquíades trabajaba de aprendiz en la carpintería donde laboraba el mayor de mis hermanos. Ganaba 150 pesos a la semana. La mitad de lo que ganaba mi hermano. Mel Aportaba a su casa cien pesos. Le quedaban 50 para el hotel. Yo cooperaba con todo lo que ganaba -cien pesos-. De la secundaria me iba a la casa, donde laboraba hasta las diez de la noche. Mel tuvo que ajustar sus cuentas: alegó en su casa que necesitaba más para sus gastos particulares, por lo que solo aportaría 50 pesos. También estábamos apremiados por el tiempo. Sus cien pesos por dos rapiditos era mucho desperdicio. Así que optamos por el hotel “Callejón” y “la pick up vieja y abandonada”. Ya nos quedaba para el refresco y la torta. Nos vencía la calentura; comencé a llegar tarde a la chamba, luego a faltar, hasta que me corrieron. Melquíades se vio obligado a darme los cien pesos semanales que le quedaban para que yo los llevara a mi casa. No faltó uno del barrizal que nos vio entrar o salir del callejón o del vehículo abandonado. Ambrosio me amenazó con denunciarnos con mi hermano mayor si no lo satisfacía en el callejón. Se hizo costumbre semanal. Ya no era tan agradable la relación con Melquíades por mi vergüenza y renuencia a estar con él cada dos días. El maldito de Ambrosio quiso dos veces por semana. Luego, no conforme, comenzó a llevar a uno u otro de los compañeros de la vecindad, a quienes les cobraba una cuota. Luego a dos o tres a la vez. Cuando la cuota rebasó los diez, ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Le dije a Melquíades que mi familia sospechaba de nuestros encuentros y que convenía irme a trabajar a la próxima ciudad, que por ser más grande no nos conocerían. Me contrató un matrimonio de jubilados gringos, pero latosos. La señora, con diez años menos que su esposo, también se jubiló de encuentros cercanos nocturnos. Jarioso y aún ganoso el señor me insistía mucho en su español mocho que yo lograba entender o componer a medias; sobre todo cuando se quitaba la dentadura. Una noche me insistió: “Quello mollete a natas” a lo que yo, haciendo alarde de comprensión y veloz reacción respondí: “Uh, viejito, es muy noche, te puede caer pesado.”. Algo molesto me repitió la frase a lo que yo encontré otra rápida salida: “Mira viejito, a estas horas, ¿dónde te consigo natas y pan blanco para tus molletes, eh? Él me mostró verticalmente la palma de su mano para indicarme que esperara. Se colocó su dentadura y con una sonrisa de oreja a oreja dijo con mediana claridad “Ño, ñooo. Que quielo moldelte as nalgas.”; carajo viejito libidinoso –Amanda, algo apenada, agregó-: Disculpa mi sangronada, quise poner algo chusco a mi plática dramática.

“Los gringos piensan que con sus dólares pueden conseguir todo muy barato –comentaba Amanda aquel pasaje de su vida-; pero no cuentan con que también los prestadores de servicios, dueños de restaurantes y comerciantes de esa ciudad, saben que en Estados Unidos, dichos servicios y productos son más caros, en relación con lo que cuestan allá aparatos, coches o armas.”

-Bueno, ya todo iba bien; volviste al redil. No hay indicios de tu condición de meretriz –dijo, inquieto el amigo aquel

-Para allá voy. Al principio venía Melquíades los fines de semana. Cuando comenzó a ganar 400 pesos semanales, en vez de venir más seguido, suspendió sus venidas. No es albur ¡eh? Mi carácter se agrió y para acabarla de amolar el gringo viejo me acusó de ratera. Que hurté unas alhajas. Las autoridades conocedoras de estas infamias de los gringos cuando no consiguen imponer sus caprichos con los sirvientes pidieron que acreditaran pruebas de su demanda. Al no haberlas, se me exoneró; pero la malvada pareja distribuyó un boletín entre los de su comunidad, desacreditándome vilmente, por lo que no logré emplearme como sirvienta. Me enteré que en esa ciudad las servidoras sexuales se cotizan de a 500 pesos para arriba. Con tres a cinco veces que lo hiciera podría pagar un hotel modesto y comer una semana. Más adelante ya vería qué.